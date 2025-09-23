Desaparición de las 3 jóvenes en La Matanza: apareció la camioneta blanca implicada en el caso A 4 días de la búsqueda de Brenda, Morena y Lara, la familia apareció el vehículo adonde habrían subido con destino desconocido. La familia fue citada por el fiscal Gastón Duplaá. Por







Las mujeres solían viajar a trabajar al barrio de Flores en la Ciudad. Redes Sociales

Apareció la camioneta blanca donde habrían subido Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que están desaparecidas desde el viernes pasado en La Matanza. No se sabe qué rumbo tomaron y si es la misma que aparece en un video de la investigación.

Se trata de un rodado blanco que los investigadores encontraron en la zona sur del GBA, en Berazategui, y según los familiares, el fiscal Gastón Duplaá , titular de la UFI Descentralizada N°2 de Laferrere, llamó a los padres de las tres para ponerlos al tanto de esta novedad.

La causa está caratulada como averiguación de paradero, mientras tratan de establecer si el vehículo es de un conocido de las mujeres o si en el interior había algún elemento que puedan relacionarse con las jóvenes.

Las tres jóvenes fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre por la noche cuando salieron de sus casas en el Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada en Avenida Crovara y Monseñor Bufano, en La Matanza.

La causa, que está a cargo de UFI Descentralizada N°2 de La Matanza, avanza con la idea de saber los últimos movimientos de Verri, Del Castillo y Gutiérrez y las posibles conexiones con un trabajo en el que iban a recibir 300 dólares cada una.