23 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Desaparición de las 3 jóvenes en La Matanza: apareció la camioneta blanca implicada en el caso

A 4 días de la búsqueda de Brenda, Morena y Lara, la familia apareció el vehículo adonde habrían subido con destino desconocido. La familia fue citada por el fiscal Gastón Duplaá.

Por

Las mujeres solían viajar a trabajar al barrio de Flores en la Ciudad.

Redes Sociales

Apareció la camioneta blanca donde habrían subido Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que están desaparecidas desde el viernes pasado en La Matanza. No se sabe qué rumbo tomaron y si es la misma que aparece en un video de la investigación.

Te puede interesar:

Desaparición de las 3 jóvenes en La Matanza: apareció la camioneta blanca implicada en el caso

Se trata de un rodado blanco que los investigadores encontraron en la zona sur del GBA, en Berazategui, y según los familiares, el fiscal Gastón Duplaá , titular de la UFI Descentralizada N°2 de Laferrere, llamó a los padres de las tres para ponerlos al tanto de esta novedad.

La causa está caratulada como averiguación de paradero, mientras tratan de establecer si el vehículo es de un conocido de las mujeres o si en el interior había algún elemento que puedan relacionarse con las jóvenes.

Las tres jóvenes fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre por la noche cuando salieron de sus casas en el Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada en Avenida Crovara y Monseñor Bufano, en La Matanza.

La causa, que está a cargo de UFI Descentralizada N°2 de La Matanza, avanza con la idea de saber los últimos movimientos de Verri, Del Castillo y Gutiérrez y las posibles conexiones con un trabajo en el que iban a recibir 300 dólares cada una.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Córdoba: estudiante de 19 años va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

Córdoba: estudiante va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

La Justicia liberó a Bruecker por “no tener las suficientes pruebas” para presentar cargos por este caso.

El principal sospecho de la desaparición de Madeleine McCann aseguró tener información clave

Insólito robo en La Plata.

La Plata: entró a robar en una casa y se comió las empanadas que había en la heladera

play

Crimen en la casa de Gustavo Cerati: la Fiscalía volvió a pedir la indagatoria de Cristian Graf

play

Habló la mamá de una de las chicas desaparecidas en La Matanza: "Creo lo peor, pero voy a seguir"

play

Tensión en Mendoza: un camión lleno de carne volcó, los vecinos intentaron saquearlo y fueron reprimidos

Rating Cero

La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti.
play

Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..."

Alexis Mac Allister y Ailén Cova le dieron la bienvenida a su primera hija Alaia.

Nació Alaia, la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: "Después de 18 horas de sufrimiento..."

Beto Casella sorprendió con sus palabras vinculadas a Bendita﻿.

Beto Casella reveló que Bendita podría irse de El Nueve: "Nos hacen ofertas..."

Pampita prefirió no dar detalles del robo en su casa mientras trabajaba en el exterior.

Una amiga de Pampita tiene dudas sobre el robo en Barrio Parque: "Hay algo más"

Polémica en el bar ﻿tuvo un pésimo debut en números de rating.

Polémica en el bar volvió a la televisión y tuvo pésimos números de rating

La composición aromática que usa resume a la perfección su esencia.

Este es el perfume favorito de Shakira: se supo el secreto

últimas noticias

play

Desaparición de las 3 jóvenes en La Matanza: apareció la camioneta blanca implicada en el caso

Hace 21 minutos
play

Desaparición de las 3 jóvenes en La Matanza: apareció la camioneta blanca implicada en el caso

Hace 21 minutos
Vuelve el apetito de los inversores por los activos argentinos.

Sigue la euforia en los mercados: el riesgo país llegó a perforar los 1.000 puntos y los bonos subieron hasta 7%

Hace 32 minutos
Córdoba: estudiante de 19 años va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

Córdoba: estudiante va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

Hace 39 minutos
play
La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..."

Hace 57 minutos