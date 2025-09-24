24 de septiembre de 2025 Inicio
La confesión de una de las detenidas por la desaparición de las tres jóvenes en La Matanza

Tras el hallazgo de tres cuerpos en una casa de Florencio Varela, las autoridades investigan a las cuatro personas detenidas. El testimonio de una de ellas es crucial para poder determinar qué ocurrió con Brenda, Morena y Lara.

La investigación por la desaparición de Brenda, Morena y Lara, llevó a que la Policía allanara una casa ubicada en Florencio Varela, donde encontraron tres cuerpos enterrados en el fondo. En las últimas horas, las autoridades detuvieron a una mujer cuya confesión será clave para poder determinar que ocurrió con las chicas.

Video: el momento en el que las tres chicas desaparecidas subieron a una camioneta en La Matanza

La Policía detuvo a dos personas que estarían relacionadas con la desaparición de las tres jóvenes que son intensamente buscadas desde el viernes pasado. En un principio, gracias al seguimiento de las cámaras, pudieron determinar que las chicas subieron a una camioneta blanca en la zona de La Tablada.

El último registro del celular de Lara, impacta en una antena en Florencio Varela, a las 23:15 del viernes pasado. A raíz de esto, llegaron a una casa ubicada en Florencio Varela, donde detuvieron a dos personas, las cuales explicaron que se encontraban en el domicilio porque las habían enviado a limpiar. Al preguntarle por el dueño de la vivienda, una de ellas le dijo que se encontraba en un hotel alojamiento y les brindó la ubicación.

En consecuencia, la Policía allanó el hotel alojamiento y detuvo a otras dos personas, un hombre de nacionalidad peruana, identificado como Damián, quien presuntamente manejó la camioneta donde se subieron las chicas, y una mujer, que sería quien alquiló la casa de Florencio Varela, donde ahora aparecieron tres cuerpos y, presuntamente estaría vinculada con un narco.

Las autoridades, al analizar su celular, descubrieron un mensaje que le envió la mujer a su madre, donde le dice "me mandé una cagada, si cuento explota todo".

