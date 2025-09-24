24 de septiembre de 2025 Inicio
Video: el momento en el que las tres chicas desaparecidas subieron a una camioneta en La Matanza

Se conoció el contenido de una cámara de seguridad, en la que se observa a Brenda, Morena y Lara subir a un vehículo, que en las últimas horas fue hallado incinerado.

Las jóvenes al subir a la camioneta blanca.

Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez se encuentran desaparecidas desde el viernes a la noche, cuando salieron de sus casas en La Matanza y se subieron a una camioneta blanca Chevrolet Tracker.

identificaron a los tres cuerpos hallados en florencio varela: son de las jovenes desaparecidas de la matanza
En las últimas horas, se conoció el contenido de una cámara de seguridad del municipio en la zona de La Tablada, donde se observó por última vez a las jóvenes, el viernes a las 21.30. A partir de este material, se reconstruyó el trayecto que hizo el vehículo.

"Lara, Brenda y Morena suben a la camioneta blanca, en el lugar donde les dijeron que las iban a buscar en La Quila y el Tiburón, en la rotonda de Tablada. Se suben por decisión propia", describió el periodista Diego Gabriele en C5N.

El video fue un elemento clave para la investigación, ya que la Policía realizó un seguimiento y se determinó el allanamiento en una casa en Florencio Varela, donde se encontraron dos cadáveres y el vehículo prendido fuego.

Encontraron dos cuerpos en Florencio Varela: buscan develar las identidades

Embed - DESAPARICIÓN de las TRES JÓVENES: HALLARON DOS CUERPOS en FLORENCIO VARELA

En medio de la intensa búsqueda de Morena, Brenda y Lara, las autoridades encontraron dos cuerpos en Florencio Varela: uno de ellos lo habrían hallado dentro de una camioneta incendiada y, el otro, en la casa deshabitada o presuntamente alquilada por un grupo narco. Investigan la posibilidad de que en la zona se encuentren más restos.

El martes, las autoridades encontraron una camioneta blanca incinerada, la cual habría trasladado a las tres chicas. A unos metros de la casa donde se presentó la Policía científica, para analizar la presencia de manchas, para determinar qué son, también detectaron la presencia de olor a cloro y lavandina.

