Tras los incidentes en Independiente-U de Chile, denuncian amenazas a argentinos que cruzan la frontera

Compañías de transporte de Mendoza que organizan viajes de compras al país trasandino suspendieron los tours. “Autos con patentes argentinas que vean, lo destrozan”, explicaron.

La investigación por la barbarie entre los hinchas de Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América, por la Copa Sudamericana, avanza. Sin embargo, empezaron a surgir efectos secundarios: empresas de transporte de Mendoza alertaron por amenazas de parte de los chilenos hacia los argentinos que crucen la frontera .

Según trascendieron algunos audios difundidos por WhatsApp y redes sociales , supuestas facciones de hinchas chilenos estarían planeando agresiones a vehículos con patente argentina. “Autos con patentes argentinas que vean, lo van a reventar” o “la revancha está en marcha”, son algunas frases que se desprenden.

Carlos Castro, coordinador de empresas de viajes que organizan tours de compras, habló con La Mañana por C5N y aseguró que desde la empresa Punto Viaje no volverán a salir “hasta que se vea un tema de calma en el país regional de Chile por el tema de las amenazas que han estado circulando hacia los argentinos con el tema de los ómnibus”.

“ Con las autoridades chilenas no hemos hablado, hemos tratado de llamar, pero nadie nos ha atendido como corresponde. Sí lo hicimos con colegas del país vecino que sí nos han dicho que por el momento no asistamos con nuestras unidades porque está la amenaza de roturas de vidrios ”, agredió.

Sin embargo, Castro aseguró que la decisión está más que nada vinculada por las roturas, sino por “la seguridad que le podamos garantizar al pasajero como tiene que ser”. “Incluso los Carabineros no nos aseguran que podrían garantizar la protección y que los hospitales podrían negarse a atender a ciudadanos argentinos en caso de incidentes”, explicó.

Si bien suele haber algunas agresiones como la rotura de vidrios o robos de patentes durante la temporada alta, lo ocurrido en Avellaneda agravó la situación. “Hemos decidido no salir y retomar los viajes a partir de 5 de septiembre. Vamos a dar esta semana para que se calme todo un poco y garantizarle a los pasajes la seguridad”, detalló.

Jugadora chilena renunció a Independiente tras los incidentes con la U de Chile

Los graves incidentes en durante el partido de Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana dejaron repudiables imágenes a nivel mundial. Como consecuencia de ello, una jugadora chilena de futsal del Rojo, decidió dejar el club tras los incidentes y volver a su país.

Se trata de Emily Muñoz quien había jugado hasta los 18 en el conjunto chileno, llegó a Avellaneda en abril de este año, siendo también una referente en la Selección de Chile. Sin embargo, sin tolerar los graves actos de violencia que terminó con 19 hinchas de la institución trasandina heridos, decidió irse de y regresar a su tierra.

“Estaba conversando con mis compañeras, un tema de mi equipo, y mi polola (su pareja) me llamó. Ahí me contó y la verdad es que quedé golpeada con la tragedia, muy mal, angustiada por los cabros (jóvenes)”, reconoció en declaraciones al medio Red Gol.

En esa línea, aseguró que se dijo así misma “no puedo estar en este equipo” y al otro día habló con el dirigente de Independiente: “Lo entendió porque no quería que yo estuviera en un lugar donde no quería. Me fui a despedir del equipo, porque habíamos armado un buen grupo, pero lo que sucedió es más grande. La U es mi familia”.