Independiente identificó a 25 "delincuentes" de la batalla campal contra la U de Chile: cuál será la sanción

El Rojo anunció avances en la investigación interna tras el escándalo en el partido frente a la U de Chile por la Copa Sudamericana. “La Comisión Directiva ratifica su compromiso absoluto de continuar trabajando con la Justicia hasta lograr la identificación de todos los implicados”, aseguraron.

Independiente aseguró que expulsará a los socios y se les aplicará derecho de admisión de por vida.

Independiente aseguró que expulsará a los socios y se les aplicará derecho de admisión de por vida.

A la espera de la decisión de Conmebol por una posible sanción tras la barbarie en estadio Libertadores de América en Avellaneda, Independiente informó que se identificaron a 25 personas, presuntamente involucrados en la violencia contra hinchas de Universidad de Chile en el partido por Copa Sudamericana.

A través de un comunicado, se detalló que la investigación continúa en curso y que “gracias a la información aportada por nuestra institución y al trabajo conjunto con la APreViDe ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nuestro estadio”.

En esa línea, detallaron que desde el club colaborarán en “todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde”. Además, aseguraron que “serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación de derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol”.

“La Comisión Directiva ratifica su compromiso absoluto de continuar trabajando junto con las fuerzas de seguridad y con la Justicia hasta lograr la identificación de todos los implicados. No habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente”, fueron contundentes.

Se trata de Emily Muñoz quien había jugado hasta los 18 en el conjunto chileno, llegó a Avellaneda en abril de este año, siendo también una referente en la Selección de Chile. Sin embargo, sin tolerar los graves actos de violencia que terminó con 19 hinchas de la institución trasandina heridos, decidió irse de y regresar a su tierra.

“Estaba conversando con mis compañeras, un tema de mi equipo, y mi polola (su pareja) me llamó. Ahí me contó y la verdad es que quedé golpeada con la tragedia, muy mal, angustiada por los cabros (jóvenes)”, reconoció en declaraciones al medio Red Gol.

En esa línea, aseguró que se dijo así misma “no puedo estar en este equipo” y al otro día habló con el dirigente de Independiente: “Lo entendió porque no quería que yo estuviera en un lugar donde no quería. Me fui a despedir del equipo, porque habíamos armado un buen grupo, pero lo que sucedió es más grande. La U es mi familia”.

