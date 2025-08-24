24 de agosto de 2025 Inicio
Jugadora chilena renunció a Independiente tras los incidentes con la U de Chile: "No puedo estar en este equipo"

Emily Muñoz, deportista de futsal, que juega en su Selección, no toleró los hechos de violencia en Avellaneda y se volvió a su país.

Los graves incidentes en durante el partido de Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana dejaron repudiables imágenes a nivel mundial. Como consecuencia de ello, una jugadora chilena de futsal del Rojo, decidió dejar el club tras los incidentes y volver a su país.

A Ronaldo Nazário le preguntaron si prefería River o Boca y causó sorpresa con su respuesta

Se trata de Emily Muñoz quien había jugado hasta los 18 en el conjunto chileno, llegó a Avellaneda en abril de este año, siendo también una referente en la Selección de Chile. Sin embargo, sin tolerar los graves actos de violencia que terminó con 19 hinchas de la institución trasandina heridos, decidió irse de y regresar a su tierra.

“Estaba conversando con mis compañeras, un tema de mi equipo, y mi polola (su pareja) me llamó. Ahí me contó y la verdad es que quedé golpeada con la tragedia, muy mal, angustiada por los cabros (jóvenes)”, reconoció en declaraciones al medio Red Gol.

En esa línea, aseguró que se dijo así misma “no puedo estar en este equipo” y al otro día habló con el dirigente de Independiente: “Lo entendió porque no quería que yo estuviera en un lugar donde no quería. Me fui a despedir del equipo, porque habíamos armado un buen grupo, pero lo que sucedió es más grande. La U es mi familia”.

Se agravó el estado de salud del hincha de la U. de Chile que se cayó de la tribuna de la cancha de Independiente

Llegan malas noticias desde el Hospital Fiorito, donde está internado Gonzalo Alfaro, hincha de la Universidad de Chile que cayó desde la tribuna visitante de la cancha de Independiente en medio de la batalla campal, que obligó a la suspensión del encuentro por la Copa Sudamericana. El hombre permanece en terapia intensiva, mientras que su pronóstico continúa siendo reservado.

De acuerdo con el último parte médico emitido desde la entidad, su salud se agravó durante las últimas horas. Cabe recordar que el hombre de 33 años presenta fractura de cervical y de cráneo.

Su familia logró visitarlo tras viajar a Buenos Aires y se encontró con un escenario impactante: "Hablé con tres médicos especialistas donde se encuentra hospitalizado en la UCI. Mi hijo Gonzalo se encuentra en estado crítico, ya que tuvieron que hacerle una operación al cráneo, ya que se encontraba con una fractura de cráneo".

