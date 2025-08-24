Jugadora chilena renunció a Independiente tras los incidentes con la U de Chile: "No puedo estar en este equipo" Emily Muñoz, deportista de futsal, que juega en su Selección, no toleró los hechos de violencia en Avellaneda y se volvió a su país. Por







Los graves incidentes en durante el partido de Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana dejaron repudiables imágenes a nivel mundial. Como consecuencia de ello, una jugadora chilena de futsal del Rojo, decidió dejar el club tras los incidentes y volver a su país.

Se trata de Emily Muñoz quien había jugado hasta los 18 en el conjunto chileno, llegó a Avellaneda en abril de este año, siendo también una referente en la Selección de Chile. Sin embargo, sin tolerar los graves actos de violencia que terminó con 19 hinchas de la institución trasandina heridos, decidió irse de y regresar a su tierra.

“Estaba conversando con mis compañeras, un tema de mi equipo, y mi polola (su pareja) me llamó. Ahí me contó y la verdad es que quedé golpeada con la tragedia, muy mal, angustiada por los cabros (jóvenes)”, reconoció en declaraciones al medio Red Gol.

En esa línea, aseguró que se dijo así misma “no puedo estar en este equipo” y al otro día habló con el dirigente de Independiente: “Lo entendió porque no quería que yo estuviera en un lugar donde no quería. Me fui a despedir del equipo, porque habíamos armado un buen grupo, pero lo que sucedió es más grande. La U es mi familia”.

