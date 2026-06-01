1 de junio de 2026 Inicio
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Confirmado: estos son todos los vehículos que no deberán hacer la VTV en junio 2026

La VTV es un control periódico que evalúa aspectos esenciales del automóvil, como frenos, luces, neumáticos, suspensión y emisiones contaminantes.

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Importante para la VTV en 2026.

Importante para la VTV en 2026.

  • La VTV no es obligatoria para autos con menos de cuatro años de antigüedad o que no superen los 60.000 kilómetros recorridos.
  • Las motocicletas nuevas también están exentas durante su primer año de uso.
  • Personas con discapacidad y jubilados o pensionados que cumplan los requisitos vigentes pueden acceder a la exención del trámite o su pago.
  • También quedan exceptuados vehículos de servicios esenciales, como los de bomberos, fuerzas de seguridad y emergencias.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) continúa siendo uno de los requisitos obligatorios para circular legalmente, ya que permite comprobar que los vehículos se encuentran en condiciones seguras para transitar y cumplen con las normas vigentes de emisiones contaminantes. No obstante, determinadas categorías de conductores y rodados podrán quedar exceptuadas de realizar este trámite durante 2026, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Ciudad de Buenos Aires.

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.
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Entre los principales beneficiarios se encuentran los vehículos particulares con menos de cuatro años de antigüedad desde su patentamiento y que no superen los 60.000 kilómetros recorridos. También quedan exentas las motocicletas durante su primer año de uso, una medida que alcanza a quienes adquirieron unidades nuevas recientemente y todavía no deben someterlas a la inspección periódica.

vtv

La normativa además contempla beneficios para sectores específicos de la población. Los jubilados, pensionados y mayores de 65 años que perciban hasta dos haberes mínimos pueden acceder a la exención, al igual que las personas con discapacidad. Asimismo, quedan exceptuados los vehículos destinados a servicios esenciales, como los pertenecientes a bomberos, fuerzas de seguridad y sistemas de emergencia, con el objetivo de facilitar su operatividad y reducir costos administrativos.

Qué autos no deben hacer la VTV en junio 2026

De cara a junio de 2026, no deberán realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) los autos particulares que cuenten con menos de cuatro años de antigüedad desde su patentamiento o que no superen los 60.000 kilómetros recorridos. La medida apunta a concentrar los controles sobre los vehículos con mayor nivel de uso y desgaste, reduciendo así la carga administrativa para quienes poseen unidades más nuevas.

Además, junio no tiene asignado un número de patente específico dentro del calendario habitual de la VTV en la Ciudad de Buenos Aires, ya que el cronograma se distribuye entre febrero y noviembre. Por este motivo, el sexto mes del año suele funcionar como una instancia de transición para quienes necesiten regularizar situaciones pendientes, mientras que los vehículos con obleas vigentes y vencimientos previstos para los meses siguientes no están obligados a presentarse durante este período.

VTV
La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

Cuánto cuesta hacer la VTV en junio 2026

Durante junio de 2026, el valor de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) presenta diferencias según la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires, los propietarios de autos particulares deben abonar $96.968, mientras que las motocicletas tienen un costo de $36.459. En la Provincia de Buenos Aires, las tarifas ascienden a $97.057,65 para vehículos de hasta 2.500 kilos y a $38.823,06 para motos de categoría básica. Además, continúan vigentes las exenciones para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y para personas con discapacidad, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la normativa.

Quiénes evitan el pago de la VTV en junio 2026

Los grupos y vehículos que evitan el pago de la VTV son:

  • Personas con discapacidad: Titulares que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. El beneficio aplica para un solo vehículo por año.
  • Jubilados y pensionados en CABA: Aquellos mayores de 65 años que perciban el haber mínimo y cuyo vehículo esté exento del impuesto de radicación (patentes).
  • Jubilados y pensionados en PBA: Quienes perciban ingresos de hasta dos haberes mínimos (así como mayores de 65 años bajo la misma condición).
  • Fuerzas de seguridad y servicios públicos: Vehículos pertenecientes a los cuerpos de bomberos voluntarios, móviles municipales y unidades destinadas a servicios de emergencia.

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En los casos en los que una persona sea titular de más de un vehículo, el beneficio se aplica únicamente a una sola unidad. 

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