"Reclamamos a este gobierno que deje de tratarnos como material descartable", exigió Ni Una Menos

A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, la organización criticó el accionar del fiscal Raúl Garzón y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en el contexto del caso de Agostina Vega.

Ni Una Menos cuestionó el accionar del Poder Judicial en el caso de Agostina Vega, en especial del fiscal Raúl Garzón , y criticó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , por " desconocer la realidad de las violencias y devaluar con porcentajes vidas concretas ".

" Este gobierno ejerce un antifeminismo de Estado que nos ataca y fomenta la violencia y la crueldad como único vínculo social", advirtió Lucía Cavallero , referente de Ni Una Menos, este lunes en conferencia de prensa y definió el femicidio de Agostina como " una desidia organizada desde el Estado , un Poder Judicial que no buscó, que buscó tarde, que no implementó medidas de alerta en el tiempo que requerían".

La socióloga remarcó que el femicidio de Agostina demostró que "aún cuando existen sistemas de alerta, facultades para allanar y detener, la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima". "Una piba pobre habitante de un barrio popular no le importa al Poder Judicial, a esas condiciones el fiscal le adjudica la demora en su búsqueda aún cuando es una menor de 14 años , poniendo una vez más la sospecha sobre la víctima", se lamentó la activista.

Cavallero, en representación de Ni Una Menos, le exigió al Gobierno que deje de tratar "como material descartable" a las mujeres y diversidades , "que deje de negar la figura de femicidio, que se deje de desmantelar las políticas de prevención y abordaje de las violencias".

" No estamos pidiendo más penas, estamos pidiendo educación sexual, políticas de prevención y abordaje de las violencias, políticas habitacionales . Estamos hartas de la precariedad económica que nos llevan a no tener ninguna opción frente a la violencia por razones de género", aclaró la militante.

Embed - Ni Una Menos on Instagram: "Este próximo miércoles 3J salimos a las calles Salimos los TRANSFEMINISMOS PARA DERROTAR A MILEI, AL FMI Y SUS CÓMPLICES! Porque estamos harta del ajuste y del fascismo del gobierno! Porque no aguantamos más el hambre de lxs jubiladxs, la persecución política y la avanzada de las “falsas denuncias”. Volvemos a gritar NI UNA MENOS!!! Porque VIVAS, LIBRES Y DESENDEUDADXS NOS QUEREMOS!!! La deuda nos empobrece en cada hogar, el FMI vuelve a pedir que paguen lxs trabajadorxs más empobrecidos para beneficiar a los ricos que se están quedando con el país. Nos convocamos y abrazamos con las luchas que vienen haciendo frente a la crueldad, el racismo y el saqueo! Porque UNIR LAS LUCHAS Y REBELARSE ES LA TAREA!!! Nos vemos a las *17hs en Plaza Congreso*" View this post on Instagram

Además de Cavallero, hicieron uso de la palabra la escritora y referenta de Mujeres que no fueron tapa, Lala Pasquinelli; la diputada del Frente de Izquierda Unidad Romina del Pla; y la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz.

Díaz cuestionó a quienes tratan la violencia de género como una violencia más y explicó: "La violencia de género no se la puede tratar como cualquier otra porque la política de seguridad tiene que entender que el lugar donde está en riesgo de la vida es adentro de la vivienda, en la casa donde se convive, en las relaciones de cercanía y de conocimiento".

"Si no se tiene mirada específica, si no se trabaja con la prevención, con la asistencia, con todos los mecanismos que tienen que mirar esto, no solo construimos impunidad, sino que la violencia crezca", lamentó la funcionaria de Axel Kicillof.

Además, la ministra cuestionó a "las principales esferas del poder" por negar la violencia de género y llevar adelante "dicursos de odio que promueven la estigmatización, la violencia y la impunidad machista". "No son solo discursos, son prácticas que alientan la violencia", apuntó.

Embed - Ni Una Menos on Instagram: "Toda la rabia frente al horror! Nos vemos en las calles este 3J YA BASTA!!!" View this post on Instagram

La conferencia de prensa terminó sin preguntas de la prensa presente en Bartolomé Mitre 1767 en la Ciudad de Buenos Aires porque le seguía una reunión para concluir la organización de otra movilización de Ni Una Menos que tendrá lugar este miércoles bajo el lema "Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos".

Qué dijo la ministra de Seguridad sobre Agostina Vega

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se refirió este lunes al femicidio de Agostina Vega durante la presentación de las estadísticas criminales 2025 y remarcó la necesidad de que la investigación permita conocer “toda la verdad” sobre el caso. Además, respaldó el trabajo de la Justicia y de las fuerzas de seguridad que intervienen en la causa.

Al ser consultada sobre el crimen de la adolescente de 14 años, la funcionaria describió el hecho como “un caso tan triste, lamentable y doloroso” ocurrido en la ciudad de Córdoba y señaló que el principal desafío es lograr una reconstrucción completa de lo sucedido.

“Lo más importante es tener el conocimiento de la verdad completa. Un homicidio no es únicamente lo que sucede durante el momento del hecho. Una situación refleja muchos frentes, un historial complejo. Siempre es así. El mejor paso para avanzar es tener la verdad completa aunque sea dolorosa, aunque nos interpele como sociedad”, sostuvo.

Monteoliva recordó que estuvo en Córdoba durante el fin de semana junto al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, cuando comenzaron a conocerse los avances más importantes de la investigación. “Estuve en Córdoba el fin de semana reunida con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Por la tarde ya teníamos los resultados lamentables de lo que sucedió”, expresó.

La ministra también destacó el rol de la Justicia en el proceso y pidió respetar los tiempos de la causa. “Siempre hay que resaltar, respetar y tener en cuenta el alcance del trabajo de la Justicia y de quienes somos auxiliares”, afirmó.