Independiente vs. U. de Chile: revelan el documento que advertía por fallas en seguridad en Avellaneda

Un documento de Conmebol demuestra que, antes del partido que terminó en caos y enfrentamientos, ya existían advertencias sobre riesgos en las tribunas. A pesar de las alertas, se permitió la venta de entradas y la presencia de hinchas en zonas señaladas como problemáticas.

El capitán de los Azules tomó la palabra en el aeropuerto de Santiago.
Marcelo Díaz apuntó contra Grindetti, presidente de Independiente: "Sus declaraciones fueron repudiables"

Según reveló el portal Doble Amarilla, en el documento se advertía expresamente sobre “la conveniencia de que no hubiera público en la tribuna inferior” destinada a los hinchas locales.

Sin embargo, la propia dirigencia de Independiente informó en esa misma reunión que las localidades ya habían sido vendidas, lo que hizo imposible aplicar la restricción sugerida por los organismos de seguridad.

Como medida alternativa, las autoridades dispusieron reforzar la presencia de efectivos en la tribuna visitante superior, con la intención de evitar que los simpatizantes de Universidad de Chile pudieran arrojar objetos o generar incidentes hacia el público de Independiente ubicado en la parte inferior. El compromiso incluía tanto a la Policía bonaerense como a personal de seguridad privada contratado por el club.

Informe de Conmebol previo a Independiente - U. de Chile

El informe también autorizaba de manera excepcional la presencia de efectivos policiales en distintos sectores internos del estadio, algo que suele limitarse a las inmediaciones. Entre los lugares donde se desplegaron agentes se encontraban la propia tribuna local y zonas de circulación de los hinchas, una decisión que hoy cobra relevancia a la luz de los incidentes posteriores.

De acuerdo con la información oficial, al momento del inicio del partido ya se encontraban dentro del Libertadores de América 14 personas vinculadas a los operativos de control: miembros de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE), efectivos de la Policía, agentes de seguridad privada y responsables de los accesos. Sin embargo, esa dotación resultó insuficiente para evitar los hechos que finalmente ocurrieron.

Informe de Conmebol previo a Independiente - U. de Chile

La barra de U de Chile convoca a una protesta en la embajada de Argentina en Chile: "Repudio a la pésima organización"

La barra oficial de Universidad de Chile, denominada como Los de Abajo, lanzó una convocatoria frente a la embajada de Argentina en Santiago para este jueves en rechazo a la violencia vivida en el estadio Libertadores de América entre los hinchas chilenos y de Independiente.

A través de su cuenta oficial en rede sociales, los hinchas chilenos consideraron que lo ocurrido en Avellaneda “fue un ataque cobarde” y acusaron a la policía de dejar libre el resguardo entre las dos hinchadas, “lo que permitió que los simios de Independiente ingresaran con palos y fierros al estadio, bajo la cobertura de las fuerzas de seguridad argentinas”.

De esta manera, la convocatoria está hecha para este jueves 21 a las 17 en la Embajada de Argentina, en Vicuña Mackenna 41, ubicada en la capital del país trasandino, para “protestar contra las injusticias vividas en Argentina”, según se lee en el flayer.

Hinchas de la U de Chile

