El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Chubut, Santa Cruz y Mendoza por sequías, heladas y granizo

El Gobierno declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en las provincias de Chubut, Santa Cruz y en distintos departamentos de Mendoza afectados por fenómenos climáticos extremos.
El Ministerio de Economía activó un esquema de asistencia fiscal y financiera para productores de las tres provincias, afectadas por fenómenos climáticos extremos. Cuál es el procedimiento para acceder.
El Gobierno declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en las provincias de Chubut, Santa Cruz y en distintos departamentos de Mendoza afectados por fenómenos climáticos extremos.
La medida se implementó a través de las resoluciones 746, 765 y 792/2026 del Ministerio de Economía, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Caputo.
Las medidas fueron adoptadas en el marco de la ley 26.509 de emergencia agropecuaria y contemplan beneficios impositivos y asistencia financiera para productores perjudicados por sequías, heladas y granizo.
En el caso de Chubut, la Resolución 746/2026 estableció la emergencia y/o desastre agropecuario por sequía para todas las explotaciones ganaderas de la provincia. La medida rige desde el 7 de enero de 2026 y tendrá vigencia durante un año.
Para acceder a los beneficios previstos por la normativa, los productores deberán presentar un certificado emitido por las autoridades provinciales que acredite los daños sufridos.
Además, el Gobierno provincial deberá remitir el listado de afectados a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Entre las herramientas previstas figuran prórrogas impositivas y líneas de financiamiento a través de entidades bancarias y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El Ministerio de Economía también declaró la emergencia y/o desastre agropecuario para explotaciones ganaderas de Santa Cruz afectadas por sequía y fuertes vientos.
La medida tendrá vigencia desde el 3 de febrero de 2026 hasta el 3 de febrero de 2027 y replicará el esquema de asistencia contemplado por la Ley 26.509. Los productores santacruceños deberán presentar la documentación correspondiente para quedar incorporados al registro de afectados y acceder a beneficios fiscales, asistencia crediticia y programas de apoyo.
En Mendoza, la Resolución 765/2026 declaró la emergencia y/o desastre agropecuario en 16 departamentos perjudicados por heladas y tormentas de granizo: San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Junín, Rivadavia, San Martín, Las Heras, Lavalle, Maipú, General Alvear y San Rafael, además de distintas localidades rurales afectadas por las contingencias climáticas.
Para los cultivos afectados por heladas, la emergencia regirá entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2027. En tanto, para los daños ocasionados por granizo, el período abarcará desde el 1 de enero de 2026 hasta la misma fecha de 2027.
Los productores mendocinos también deberán presentar certificados emitidos por las autoridades locales para acceder a alivios fiscales y crediticios. A su vez, la resolución instruyó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a firmar convenios que permitan implementar los mecanismos de asistencia.