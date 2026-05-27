El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Chubut, Santa Cruz y Mendoza por sequías, heladas y granizo

El Ministerio de Economía activó un esquema de asistencia fiscal y financiera para productores de las tres provincias, afectadas por fenómenos climáticos extremos. Cuál es el procedimiento para acceder.

Las explotaciones ganaderas de Chubut y Santa Cruz se vieron afectadas por la sequía y los vientos patagónicos.

El Gobierno declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en las provincias de Chubut , Santa Cruz y en distintos departamentos de Mendoza afectados por fenómenos climáticos extremos.

La medida se implementó a través de las resoluciones 746, 765 y 792/2026 del Ministerio de Economía, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Caputo .

Las medidas fueron adoptadas en el marco de la ley 26.509 de emergencia agropecuaria y contemplan beneficios impositivos y asistencia financiera para productores perjudicados por sequías, heladas y granizo.

En el caso de Chubut , la Resolución 746/2026 estableció la emergencia y/o desastre agropecuario por sequía para todas las explotaciones ganaderas de la provincia. La medida rige desde el 7 de enero de 2026 y tendrá vigencia durante un año.

Para acceder a los beneficios previstos por la normativa , los productores deberán presentar un certificado emitido por las autoridades provinciales que acredite los daños sufridos .

Además, el Gobierno provincial deberá remitir el listado de afectados a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Entre las herramientas previstas figuran prórrogas impositivas y líneas de financiamiento a través de entidades bancarias y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Emergencia por sequía y vientos en Santa Cruz

El Ministerio de Economía también declaró la emergencia y/o desastre agropecuario para explotaciones ganaderas de Santa Cruz afectadas por sequía y fuertes vientos.

La medida tendrá vigencia desde el 3 de febrero de 2026 hasta el 3 de febrero de 2027 y replicará el esquema de asistencia contemplado por la Ley 26.509. Los productores santacruceños deberán presentar la documentación correspondiente para quedar incorporados al registro de afectados y acceder a beneficios fiscales, asistencia crediticia y programas de apoyo.

Mendoza, afectada por heladas y granizo

En Mendoza, la Resolución 765/2026 declaró la emergencia y/o desastre agropecuario en 16 departamentos perjudicados por heladas y tormentas de granizo: San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Junín, Rivadavia, San Martín, Las Heras, Lavalle, Maipú, General Alvear y San Rafael, además de distintas localidades rurales afectadas por las contingencias climáticas.

Para los cultivos afectados por heladas, la emergencia regirá entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2027. En tanto, para los daños ocasionados por granizo, el período abarcará desde el 1 de enero de 2026 hasta la misma fecha de 2027.

Los productores mendocinos también deberán presentar certificados emitidos por las autoridades locales para acceder a alivios fiscales y crediticios. A su vez, la resolución instruyó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a firmar convenios que permitan implementar los mecanismos de asistencia.