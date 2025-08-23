23 de agosto de 2025 Inicio
Gabriel Boric confirmó que Provincia identificó a los hinchas de Independiente que agredieron a los simpatizantes de la U de Chile

El presidente de Chile informó que habló con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien le comunicó que los agresores serán imputados por intento de homicidio.

El mandatario trasandino dialogó con Kicillof.

Mientras avanza la investigación por los trágicos incidentes ocurridos en el partido de Independiente y la Universidad de Chile, el presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó que la Provincia identificó a los hinchas del Rojo que agredieron a los simpatizantes trasandinos.

Finalmente suspendieron el partido entre Independiente y Platense
Se postergó el partido entre Independiente y Platense por el Torneo Clausura

Lo hizo a través de su cuenta de X, donde contó que habló con Axel Kicillof, máxima autoridad del territorio bonaerense. "Acabo de hablar con gobernador de la Provincia de Buenos Aires quien me informa que han identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el estadio de Independiente", escribió.

También confirmó que todos los agresores identificados serán imputados por intento de homicidio. "Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar", concluyó.

Javier Alonso dio detalles sobre la situación judicial de los imputados

Sobre los hinchas que fueron detenidos, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso afirmó que "quedaron todos identificados, pero como esas penas son excarcelables, lo más probable es que vuelvan a Chile y que siga la causa judicial en su país".

En el caso de los hinchas de Independiente, el Ministro contó: "Tenemos identificados a la mayoría de los que ingresaron en la tribuna y en particular están identificados los que golpearon salvajemente, que van a estar imputados por intento de homicidio". Además agregó que todos tendrán "prohibición al estadio".

Incidentes Independiente vs. U. de Chile

En cuanto a la responsabilidad que le cabe a cada parte, indicó que "hay gente que tiene que rendir cuentas, ¿no? Había una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo".

En ese sentido, cargó contra el ente sudamericano e indicó que "son decisiones que tomó el coordinador de la CONMEBOL. Tres veces le dijo la Policía y la Aprevide que tenía que suspender el partido y no lo quiso suspender y digamos si nosotros hubiéramos suspendido el partido al finalizar el primer tiempo, la gente bajaba de la tribuna y no hubiera pasado nada de lo que pasó".

"Esto es muy importante porque como yo siempre digo, después salen con la pasión del fútbol, pero el espectáculo no se puede detener. Hubo tres advertencias a la Conmebol y no las escucharon. Es más, lo que ellos sugerían era que subiera la infantería, que por la fuerza desalojara la tribuna superior y que el partido continuara sin la presencia de la parcialidad chilena", concluyó.

