1 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Nuevo Fondo de Asistencia Laboral: cómo funciona el sistema para indemnizaciones que reglamentó el Gobierno

El Ejecutivo oficializó en el Boletín Oficial el flamante FAL aprobado por el Congreso dentro del paquete de la reforma laboral. Comenzará a estar a disposición solo para empleadores del sector privado a partir del 1° de noviembre e incluye aportes mensuales para cubrir despidos.

Por
El Gobierno aclaró que el FAL “no modificará el régimen indemnizatorio vigente”.

El Gobierno aclaró que el FAL “no modificará el régimen indemnizatorio vigente”.

canva

El Gobierno avanzó con la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta creada en el marco de la reforma laboral que busca constituir reservas destinadas al pago de indemnizaciones por despido. La medida fue oficializada este lunes mediante el Decreto 408/2026 publicado en el Boletín Oficial.

El bioetanol y el biodiésel se utilizan para el corte del 5% en la nafta y el gasoil.
Te puede interesar:

Nuevo aumento de biocombustibles: cómo afecta a los precios en el surtidor

El nuevo esquema estará dirigido a empleadores del sector privado, quienes podrán realizar aportes a fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros especialmente habilitados para ese fin. Estos instrumentos estarán bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y funcionarán mediante cuentas individualizadas para cada empresa.

Según la reglamentación, los aportes serán administrados a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que tendrá a su cargo la canalización de los recursos y los mecanismos para garantizar la identificación y trazabilidad de los fondos acumulados.

La normativa también habilita a los empleadores a trasladar los recursos entre distintos vehículos de inversión autorizados. Ese sistema de portabilidad quedará sujeto a las condiciones y controles que establezca la CNV.

El Fondo de Asistencia Laboral entrará en vigencia el 1 de noviembre, fecha a partir de la cual comenzará a aplicarse el nuevo esquema.

Decreto 408

Fondo de Asistencia Laboral: los beneficios para las empresas

El decreto establece que los empleadores que efectúen aportes al Fondo de Asistencia Laboral accederán a una reducción de contribuciones patronales equivalente a los montos destinados al sistema.

Además, aclara que, aunque las indemnizaciones podrán abonarse con los recursos acumulados en el fondo, la responsabilidad de calcular correctamente los montos que correspondan a cada trabajador continuará siendo exclusiva del empleador.

Fondo de Asistencia Laboral: cómo impacta en los trabajadores

Desde la perspectiva de los trabajadores, la reglamentación consolida un mecanismo que desplaza parte del costo de las indemnizaciones hacia fondos previamente constituidos por las empresas, en línea con los cambios impulsados por la reforma laboral.

Si bien el régimen indemnizatorio vigente no fue modificado formalmente, distintos sectores sindicales cuestionan que el sistema podría facilitar una reducción de los costos laborales para las empresas mediante beneficios en las contribuciones patronales, sin incorporar nuevas garantías para los empleados.

Noticias relacionadas

El dólar oficial, sin sobresaltos.

El dólar arranca junio al alza luego de la escalada de las últimas semanas de mayo

Cómo quedan las esclas del monotributo en junio 2026. 

Cambia el monotributo de ARCA: cuáles son las escalas en junio 2026 y cómo quedan los topes de facturación

¿Cuánto rinde un plazo fijo en mayo de 2026?

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.000.000 pesos a 30 días en junio 2026

Todo lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar en mayo y junio de 2026.

Así podés revisar si aprobaron tu solicitud para las Becas Progresar de ANSES en junio 2026

Esta medida busca prevenir estafas, ya que se observó un aumento en el uso indebido de la Clave por parte de personas no autorizadas.

Este es el código clave de ANSES para poder hacer trámites y consultas en junio 2026

Una nueva postergación del aumento de impuestos a los combustibles.

Combustibles: el Gobierno postergó el aumento de impuestos para contener los precios

Rating Cero

La vida en redes sociales de Maxi López.

Se filtró la imagen que Maxi López no quería que se viera: cuál es

Trayectoria destcada e impresionante transformación.

El camino a la fama: como fue la impresionante transformación de Laura Pausini a medida que crecía en su carrera

Marilyn nació el 1º de junio de 1926, en Los Ángeles.

Abusos, desdén y un solo amor leal: el rol fatal de los hombres en la vida de Marilyn Monroe

Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio cuando eran niños.

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos después de que pasaran meses en Turquía

Chiche Gelblung no abandona su oficio aún internado en terapia intensiva. 

Desde el sanatorio donde permanece internado, Chiche Gelblung se refirió al femicidio de Agostina Vega

Pablo Lescano y Cecilia Calafell se mostraron en las redes sociales juntos después de haber anunciado su separación

Reconocido artista argentino se habría reconciliado con su esposa: las fotos que lo demuestran

últimas noticias

La ciudad de Salta alberga uno de los espacios públicos más emblemáticos del norte argentino.

Esta plaza de Salta está llena de historia y tiene todo tipo de atracciones a su alrededor

Hace 8 minutos
Esta ocurrente publicidad se hizo viral en Mar del Plata: por qué. 

Este shopping de Mar del Plata se hizo viral con videos insólitos en las escaleras mecánicas: qué pasó

Hace 13 minutos
La herramienta llegará de forma progresiva a todos los dispositivos.

Cómo es la nueva función de WhatsApp para seguir los partidos del Mundial 2026

Hace 16 minutos
play

El remisero que trasladó a Agostina Vega a la casa de Barrelier reveló la conversación con la adolescente

Hace 23 minutos
La vida en redes sociales de Maxi López.

Se filtró la imagen que Maxi López no quería que se viera: cuál es

Hace 27 minutos