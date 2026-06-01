Nuevo Fondo de Asistencia Laboral: cómo funciona el sistema para indemnizaciones que reglamentó el Gobierno

El Ejecutivo oficializó en el Boletín Oficial el flamante FAL aprobado por el Congreso dentro del paquete de la reforma laboral. Comenzará a estar a disposición solo para empleadores del sector privado a partir del 1° de noviembre e incluye aportes mensuales para cubrir despidos.

El Gobierno avanzó con la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) , una herramienta creada en el marco de la reforma laboral que busca constituir reservas destinadas al pago de indemnizaciones por despido. La medida fue oficializada este lunes mediante el Decreto 408/2026 publicado en el Boletín Oficial.

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El nuevo esquema estará dirigido a empleadores del sector privado, quienes podrán realizar aportes a fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros especialmente habilitados para ese fin. Estos instrumentos estarán bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y funcionarán mediante cuentas individualizadas para cada empresa.

Según la reglamentación, los aportes serán administrados a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , que tendrá a su cargo la canalización de los recursos y los mecanismos para garantizar la identificación y trazabilidad de los fondos acumulados.

La normativa también habilita a los empleadores a trasladar los recursos entre distintos vehículos de inversión autorizados. Ese sistema de portabilidad quedará sujeto a las condiciones y controles que establezca la CNV.

El Fondo de Asistencia Laboral entrará en vigencia el 1 de noviembre , fecha a partir de la cual comenzará a aplicarse el nuevo esquema.

Decreto 408

Fondo de Asistencia Laboral: los beneficios para las empresas

El decreto establece que los empleadores que efectúen aportes al Fondo de Asistencia Laboral accederán a una reducción de contribuciones patronales equivalente a los montos destinados al sistema.

Además, aclara que, aunque las indemnizaciones podrán abonarse con los recursos acumulados en el fondo, la responsabilidad de calcular correctamente los montos que correspondan a cada trabajador continuará siendo exclusiva del empleador.

Fondo de Asistencia Laboral: cómo impacta en los trabajadores

Desde la perspectiva de los trabajadores, la reglamentación consolida un mecanismo que desplaza parte del costo de las indemnizaciones hacia fondos previamente constituidos por las empresas, en línea con los cambios impulsados por la reforma laboral.

Si bien el régimen indemnizatorio vigente no fue modificado formalmente, distintos sectores sindicales cuestionan que el sistema podría facilitar una reducción de los costos laborales para las empresas mediante beneficios en las contribuciones patronales, sin incorporar nuevas garantías para los empleados.