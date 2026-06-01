Lollapalooza Argentina 2027: cuánto sale el pase por los tres días

El festival más grande del país abrió la preventa de su próxima edición con el precio más bajo disponible en toda la temporada de comercialización.

Lollapalooza Argentina arrancó la venta anticipada de entradas para su edición 2027 y el dato que más llamó la atención es el precio del abono general por los tres días: $205.000 más el cargo por servicio en la etapa Early Bird. El festival, que se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro, lanzó los tickets antes de confirmar el lineup de artistas.

La modalidad Early Bird es la instancia de compra más económica de todo el proceso de comercialización , lo que significa que quienes no se sumen en estas primeras etapas pagarán más a medida que avancen las preventas. Históricamente, el precio sube de forma escalonada hasta llegar a la venta regular, donde el mismo abono general puede rondar los $280.000.

La edición número 12 del festival en nuestro país mantiene su sede habitual en el Hipódromo de San Isidro y llega con el antecedente de una grilla de primer nivel en su edición anterior, que incluyó artistas como Sabrina Carpenter, Tyler the Creator, Chappell Roan y Addison Rae, entre otros. El lineup 2027 todavía no fue anunciado.

Cuánto salen las entradas del Lollapalooza Argentina 2027

El abono general para las tres jornadas tiene un valor de $205.000 más service charge en la etapa Early Bird, que representa el precio más bajo disponible durante todo el proceso de venta. Para quienes busquen una experiencia más completa, el pase VIP por los tres días parte de $450.000 en Early Bird, mientras que el Lolla Lounge arranca en $650.000 y escala hasta $750.000.

Las entradas por día se estima que oscilarán entre $85.000 en etapa Early Bird y $110.000 en venta regular para el acceso general. Los menores de 10 años no abonan entrada y pueden ingresar de forma gratuita acompañados de un adulto con ticket válido, lo que convierte al festival en una opción accesible para familias.

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Cómo comprar las entradas al Lollapalooza Argentina 2027

La primera oportunidad de compra es exclusiva para los integrantes de Lolla FAM, el programa de fidelidad destinado a quienes asistieron a cinco o más ediciones anteriores del festival. Este grupo recibirá por correo electrónico un código único que habilitará la compra de hasta dos abonos a precio Early Bird a partir del miércoles 3 de junio desde las 10 de la mañana, con una ventana de 24 horas o hasta agotar el stock disponible.

Al día siguiente, el jueves 4 de junio a las 10, se abre simultáneamente la venta Early Bird para el público general y la preventa exclusiva para clientes Visa Santander. Estos últimos tienen además la ventaja de poder financiar la compra en hasta seis cuotas sin interés. Una vez agotado el cupo de Early Bird, el sistema avanza automáticamente a la Preventa 1, luego a la Preventa 2 y así sucesivamente, con precios que se incrementan en cada etapa.

Los usuarios de la app Mi Personal pueden solicitar un código para acceder a un descuento del 15% sobre el precio de lista, aunque el beneficio está sujeto a disponibilidad de stock. La única plataforma oficial habilitada para la compra es AllAccess, y desde la organización advirtieron sobre la importancia de adquirir los tickets exclusivamente por los canales oficiales para evitar estafas y sobreprecios.