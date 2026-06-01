Caso Agostina Vega: el fiscal imputó a Claudio Barrelier por femicidio

Raúl Garzón agravó la acusación contra el único sospechoso por el crimen de la adolescente de 14 años, cuyo cuerpo fue hallado el sábado en barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba tras una semana de búsqueda.

El fiscal Raúl Garzón agravó la acusación contra Claudio Barrelier y lo imputó por femicidio, en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años hallada asesinada en barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba luego de una semana de búsqueda. Se trata del único detenido por el caso.

Carlos Nayi , el abogado de Melisa Heredia , la madre de Agostina, se reunió con Garzón y confirmó la recalificación de la causa. "La imputación contempla una sanción de prisión perpetua. También hizo lugar a que los abuelos maternos de Agostina sean querellantes", expresó el letrado en diálogo con De Una , por C5N.

En tal sentido, advirtió que se debe analizar la posible vinculación de otras personas: "Esta causa tiene un piso pero no un techo. Se siguen recolectando pruebas. A Barrelier lo necesitamos vivo para que afronte la responsabilidad penal. No hay dudas de que deben examinarse todos los niveles de responsabilidad de las personas que pudieron conocer, participar, aportar económicamente y ayudar desde el punto de vista logístico".

Barrelier se desempeñaba como empleado de la Municipalidad de Córdoba y además integraba la barra del Club Atlético Instituto . Tras la desaparición de Agostina, volvió a quedar bajo investigación y fue detenido.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, la adolescente había salido de la casa de su madre el sábado por la noche para encontrarse con él en barrio Cofico. La principal hipótesis sostuvo que tomó un remis desde barrio General Mosconi hasta la zona de Fragueiro y Juan del Campillo, donde ambos fueron vistos juntos alrededor de las 22:30.

Agostina Vega Córdoba 3 Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

Uno de los elementos considerados relevantes por la fiscalía fue la declaración del remisero que trasladó a la menor. El conductor relató que durante el viaje Agostina le comentó que iba a reunirse con Barrelier para organizar una sorpresa de cumpleaños para su madre. Para los investigadores, ese dato resultó clave para reconstruir las circunstancias que rodearon el encuentro.

Durante la investigación, Barrelier sostuvo que se había encontrado con la adolescente para entregarle dinero destinado a pagar un remís. Según su versión, caminaron juntos unas cuadras por barrio Cofico hasta que la joven abordó un Volkswagen Gol rojo con destino a la casa de un amigo.

Sin embargo, la fiscalía encabezada por Garzón contrastó ese relato con registros de cámaras de seguridad. Las imágenes confirmaron que ambos habían estado juntos alrededor de las 22.30, aunque no permitieron verificar el paso del vehículo mencionado por el imputado.

A ello se sumó otro dato considerado relevante: la geolocalización del teléfono celular de Agostina indicó que el aparato fue apagado poco tiempo después del encuentro con Barrelier, un elemento que reforzó las sospechas de los investigadores durante la búsqueda de la adolescente.

Se filtró un audio de Barrelier sobre el femicidio de Agostina Vega: "No entiendo por qué quedé pegado"

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó un nuevo elemento de alto impacto con la difusión de un audio enviado por Claudio Barrelier, el único detenido por uno de los casos policiales más conmocionantes. La grabación fue realizada después del crimen y muestra al acusado intentando desvincularse de la desaparición de la menor mientras las sospechas comenzaban a concentrarse sobre él.

En el mensaje, Barrelier asegura que ya había declarado ante la Justicia, que había sido allanado y que estaba colaborando con la búsqueda. Además, cuestiona públicamente a familiares de la víctima por señalarlo como sospechoso. "No tengo nada que ver" y "no entiendo por qué quedé pegado con todo esto" son algunas de las frases que se escuchan en la grabación que salió a la luz este lunes.

Durante el audio, que generó repercusión en una de las causa policiales más impactantes, el acusado relata que Agostina lo llamó para pedirle ayuda cuando se encontraba en la zona de Fragueiro y Juan del Campillo. Según su versión, le pagó un remís y luego ella le pidió que la acercara a la casa de un supuesto novio. Barrelier sostuvo además que un "auto rojo" pasó por el lugar y que la adolescente se retiró en ese vehículo, una hipótesis que perdió fuerza a medida que avanzó la investigación.

La versión expuesta en el audio choca directamente con la hipótesis de la fiscalía. El fiscal Raúl Garzón confirmó que las pruebas reunidas ubican a Agostina dentro de la vivienda de Barrelier en barrio Cofico y sostienen que el asesinato ocurrió allí entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de mayo. Para los investigadores, las contradicciones detectadas en los relatos del imputado constituyen uno de los principales elementos que lo comprometen.