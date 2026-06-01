Un informe señala que Argentina registró la mayor suba salarial acumulada en dólares de la región desde 2020

El país lidera las remuneraciones pretendidas en Latinoamérica con un promedio de u$s1.292 mensuales, según un relevamiento de la plataforma Jobint.

El país se consolidó al frente de las remuneraciones pretendidas de la región con un promedio mensual de u$s1.292.

Argentina registró la variación salarial acumulada más alta de Latinoamérica desde 2020 , con un incremento del 53,08% en dólares oficiales y del 139,67% en dólar MEP, según reveló el informe regional del primer semestre de la plataforma Jobint. De esta forma, el país se consolidó al frente de las remuneraciones pretendidas de la región con un promedio mensual de u$s1.292 .

Este comportamiento supera de forma amplia al resto de las naciones analizadas, donde Chile marcó un alza del 17,43%, Perú un 15,90% y Ecuador un 0,57%, mientras que Panamá anotó una baja del 3,07% . El fenómeno local se vincula de manera directa con la inflación acumulada argentina entre enero de 2020 y abril de 2026, la cual trepó al 3820,6%.

A pesar del liderazgo histórico, la tendencia reciente exhibe un retroceso interanual, ya que entre abril de 2025 y abril de 2026 las pretensiones en el país cayeron un 7,95% en moneda oficial.

Al respecto, Federico Barni, CEO de Bumeran.com en Jobint, señaló: "Argentina lidera el ranking regional con el salario requerido promedio más alto y registra subas acumuladas que superan notoriamente los incrementos de la región. Sin embargo, en términos interanuales, el salario pretendido cayó un 7,95% en dólar oficial. Si consideramos la inflación del mismo periodo, los salarios pretendidos aún están lejos de alcanzar una recuperación real" .

En el desglose sectorial, la plaza local encabeza los sueldos del rubro de Administración y Finanzas en todas sus categorías. Para las posiciones junior, la expectativa se ubicó en u$s1.049 por mes; en los puestos senior y semisenior alcanzó los u$s1.408; y para los cargos de jefe o supervisor llegó a los u$s2.016 mensuales.

Chile supera a la plaza local en los sectores técnicos y la brecha de género persiste en la región

Por el contrario, Chile aventaja a la Argentina en el sector de Producción, Abastecimiento y Logística, con aspiraciones de u$s1.178 en niveles junior y u$s1.528 en puestos senior. El mismo orden se repite en el área de Tecnología y Sistemas, donde el mercado chileno lidera las escalas con un promedio de u$s1.717 en el segmento senior y de u$s2.126 para jefes.

El reporte también analizó las diferencias salariales por cuestiones de género en el último sexenio. En este aspecto, Argentina consolidó la segunda mayor brecha de requerimientos salariales de la región desde 2020 con un 13,40%, una cifra que se posicionó apenas por detrás de Chile, país que encabezó este indicador con un 13,53%.

Esta asimetría se mantuvo en la medición correspondiente a abril de 2026, mes en el cual la brecha local se ubicó en un 9,37%. A pesar de que este último registro se situó 1,25 puntos porcentuales por debajo de la marca de noviembre anterior, el mercado laboral local conservó su segundo lugar en disparidad por detrás del territorio chileno.