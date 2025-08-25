El club continúa recibiendo el testimonio de socios que estuvieron presentes el pasado miércoles en la tribuna Pavoni Baja y Garganta nro. 1, donde se desató la batalla campal con los hinchas chilenos.

Independiente recibió reportes de más de 90 socios que fueron agredidos por hinchas de la U de Chile.

El club Independiente comunicó este lunes que en las últimas horas recibió casi un centenar de casos de socios que fueron agredidos el pasado miércoles en el partido contra Universidad de Chile por la Copa Sudamericana y adelantó que continuará recolectando denuncias para presentar ante la Conmebol.

Independiente identificó a 25 "delincuentes" de la batalla campal contra la U de Chile: cuál será la sanción

"A raíz de los hechos de violencia que se vivieron en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini el pasado miércoles 20 de agosto, desde el Club Atlético Independiente nos pusimos en contacto con los socios y socias que estuvieron presentes en la tribuna Pavoni Baja y Garganta nro. 1 ", informó la institución a través de un comunicado difundido en redes este lunes por la noche.

En ese sentido, señalaron que "de las casi 400 respuestas que recibimos hasta el momento, más de 90 socios y socias nos reportaron haber sido agredidos por los diversos proyectiles que fueron lanzados desde la tribuna visitante".

Además, las autoridades adelantaron que seguirán "escuchando sus testimonios y nos estaremos comunicando con cada uno de ellos para brindarles asesoría legal y contención . Si estuviste en estas tribunas, queremos escucharte".

Para eso, solicitaron que los implicados revisen su correo electrónico , el medio elegido para el contacto, y completen un formulario "para que un profesional se ponga en contacto".

Comunicado de Independiente

A la espera de la decisión de Conmebol por una posible sanción tras la barbarie en estadio Libertadores de América en Avellaneda, Independiente informó que se identificaron a 25 personas, presuntamente involucrados en la violencia contra hinchas de Universidad de Chile en el partido por Copa Sudamericana.

A través de un comunicado, se detalló que la investigación continúa en curso y que “gracias a la información aportada por nuestra institución y al trabajo conjunto con la APreViDe ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nuestro estadio”.

En esa línea, detallaron que desde el club colaborarán en “todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde”. Además, aseguraron que “serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación de derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol”.