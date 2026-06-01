El incómodo homenaje que le hicieron a Emilia Mernes: el detalle Tini Stoessel que arruinó todo

Un reconocimiento histórico para la cantante en su ciudad natal generó controversia por una inesperada decisión que reavivó las especulaciones sobre su vínculo con la Triple T.

La consagración de Emilia Mernes como Ciudadana Ilustre de Nogoyá , su ciudad natal en la Provincia de Entre Ríos , estaba destinada a convertirse en una celebración histórica para la artista. Sin embargo, un inesperado episodio ocurrido durante el cierre del homenaje terminó desviando la atención hacia una polémica que desde hace semanas involucra también a Tini Stoessel , una de las figuras más importantes del pop argentino.

Se filtró un video de Emilia Mernes y Duki peleando a los gritos en un boliche

La relación entre ambas cantantes se convirtió en tema de debate durante los últimos meses debido a rumores de un supuesto distanciamiento . Aunque ninguna de las dos artistas confirmó públicamente una pelea, las especulaciones crecieron a partir de diferentes versiones mediáticas, reacciones en redes sociales y declaraciones indirectas que fueron interpretadas por los fanáticos como señales de tensión.

En las últimas semanas, además, Emilia Mernes se mostró incómoda cuando fue consultada públicamente sobre Tini Stoessel, alimentando todavía más las teorías sobre el verdadero estado de la relación entre ambas artistas. Esa situación convirtió cualquier referencia cruzada en un asunto de enorme interés para seguidores y medios de espectáculos.

Por ese motivo, lo que debía ser una jornada dedicada exclusivamente a celebrar la trayectoria de Emilia en su ciudad natal terminó adquiriendo una dimensión inesperada. Un detalle aparentemente menor ocurrido durante la ceremonia fue suficiente para reactivar las especulaciones y generar una ola de comentarios en las redes sociales.

Así fue el incómodo momento que vivió Emilia Mernes en su homenaje

Durante el fin de semana, Emilia recibió el reconocimiento en su lugar de nacimiento en un acto realizado en la Casa de la Cultura. La cantante estuvo acompañada por familiares, amigos, vecinos y fanáticos que se acercaron para celebrar uno de los momentos más importantes de su carrera artística.

Visiblemente emocionada, la intérprete recordó sus orígenes y agradeció el apoyo que recibió a lo largo de toda su trayectoria. "Nogoyá es mi vida", expresó durante un discurso cargado de emoción, en el que destacó la importancia de su familia y de las personas que la acompañaron desde sus primeros pasos en la música.

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando dedicó unas palabras a sus padres. Con lágrimas en los ojos, agradeció el respaldo incondicional que le brindaron durante años para perseguir su sueño artístico, una escena que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

Embed LE PUSIERON LA CANCIÓN DE TINI



El incómodo momento que se vivió en homenaje a Emilia Mernes en Nogoyá pic.twitter.com/fVWLW16bov — Vía País | Vía Buenos Aires (@ViaBsAscomar) June 1, 2026

Sin embargo, cuando el homenaje parecía haber llegado a su cierre definitivo, ocurrió una situación que llamó la atención de los presentes. Al finalizar el acto y mientras Emilia descendía del escenario, la organización eligió musicalizar el cierre con "La Original", la exitosa canción que grabó junto a Tini Stoessel.