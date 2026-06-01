1 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

El ministro de Seguridad de Córdoba contó que le pidió perdón a la familia de Agostina Vega

Juan Pablo Quinteros reconoció demoras y fallas en el contacto con los familiares de la adolescente de 14 años, hallada asesinada en un descampado a casi una semana de su desaparición. El funcionario fue duramente criticado por su participación en la conferencia de prensa junto al fiscal Raúl Garzón.

Por
Juan Pablo Quinteros hizo autocrítica

Juan Pablo Quinteros hizo autocrítica, pero volvó a defender la investigación.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, reveló detalles de la reunión que mantuvo junto al gobernador Martín Llaryora con la familia de Agostina Vega y le pidió disculpas a los abuelos, quienes le había reclamado por su presencia.

Esta ocurrente publicidad se hizo viral en Mar del Plata: por qué. 
Te puede interesar:

Este shopping de Mar del Plata se hizo viral con videos insólitos en las escaleras mecánicas: qué pasó

El funcionario se justificó que “desde el primer momento” estuvo en contacto permanente con el padre de la adolescente, aunque no sabía que entre ellos no había relación. “Fue personal el pedido de disculpas al abuelo de Agostina por su enojo por mí no presencia en el lugar”, admitió en declaraciones en La Voz, medio local.

Si en algo ellos se sintieron abandonados por este ministro, como tengo ética, soy papá y entiendo el dolor”, explicó en ese sentido y dejó en claro que desde su trabajo en la investigación fue permanente desde el miércoles y reconoció que hasta ese día aún creía que la chica estaba con vida.

Respecto a dicho encuentro, el funcionario aseguró que lo miró a los ojos y le indicó: "'Si usted esperó que yo fuera y no fui, le pido mil disculpas'. Yo estuve en contacto con el papá, pero no conocía el conflicto familiar. Al abuelo l miré a los ojos y le dije 'créame que a Agostina la busqué como si estuviera buscando a mi propia hija".

Agostina Vega Córdoba 2
Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

Por otra parte, respecto a la postura del único detenido por el caso, el funcionario cordobés aseguró que siempre “embarró y desvió la cancha” para la investigación, es decir, desmintió totalmente que Barrelier se haya quebrado y dado precisión de dónde había dejado el cuerpo de la víctima fatal.

Siempre desvió el curso de la información. El lugar del descampado era difícil para encontrarla. Él claramente tenía un conocimiento del sector, pero lo había hecho de manera tal que encontrar su cuerpo era absolutamente difícil. Este tipo es un psicópata, es un enfermo, un reverendo hijo de puta ya que lo que hizo fue hacer todo para que esta chica no fuera encontrada”, indicó totalmente indignado y enojado Quinteros ya en declaraciones con La Voz.

Femicidio de Agostina Vega: cómo sigue la causa

Luego que se confirmara el hallazgo de Agostina Vega, la investigación continúa con el trabajo de más rastrillajes en Ampliación Ferreyra para conseguir más pruebas y completar la recuperación de restos que permitan avanzar en la reconstrucción de los hechos, según confirmó el propio ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

Además, en las próximas horas se conocerá el cambio de imputación para con el único detenido de la causa, Claudio Barrelier: está acusado de privación ilegal de la libertad y podría pasar a homicidio agravado, por lo que en caso de ser hallado culpable le corresponderá prisión perpetua.

Por otro lado, se deberá determinar si el crimen se produjo por una cuestión previa o si se precipitó en ese momento, por lo que, en caso de ser la primera opción, podría citarse a declarar al círculo íntimo del acusado e incluso al de la menor.

Noticias relacionadas

play

El remisero que trasladó a Agostina Vega a la casa de Barrelier reveló la conversación con la adolescente

Decretan un nuevo feriado para este miércoles 3 de junio de 2026

Decretan un nuevo feriado para este miércoles 3 de junio en 2026: a qué se debe

Se recomienda precaución para circular ante la niebla.

Se mantiene la alerta violeta por niebla en la Ciudad y siete provincias

play

Sorpresivo paro en la línea C de subte: hasta cuándo dura y cuál es el reclamo

Los hinchas argentinos se preparan para el Mundial.

Cancillería publicó un manual de asistencia para los hinchas con destino al Mundial 2026

play

Caso Agostina Vega: los resultados preliminares de la autopsia se darían a conocer este lunes

Rating Cero

La vida en redes sociales de Maxi López.

Se filtró la imagen que Maxi López no quería que se viera: cuál es

Trayectoria destcada e impresionante transformación.

El camino a la fama: como fue la impresionante transformación de Laura Pausini a medida que crecía en su carrera

Marilyn nació el 1º de junio de 1926, en Los Ángeles.

Abusos, desdén y un solo amor leal: el rol fatal de los hombres en la vida de Marilyn Monroe

Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio cuando eran niños.

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos después de que pasaran meses en Turquía

Chiche Gelblung no abandona su oficio aún internado en terapia intensiva. 

Desde el sanatorio donde permanece internado, Chiche Gelblung se refirió al femicidio de Agostina Vega

Pablo Lescano y Cecilia Calafell se mostraron en las redes sociales juntos después de haber anunciado su separación

Reconocido artista argentino se habría reconciliado con su esposa: las fotos que lo demuestran

últimas noticias

La ciudad de Salta alberga uno de los espacios públicos más emblemáticos del norte argentino.

Esta plaza de Salta está llena de historia y tiene todo tipo de atracciones a su alrededor

Hace 8 minutos
Esta ocurrente publicidad se hizo viral en Mar del Plata: por qué. 

Este shopping de Mar del Plata se hizo viral con videos insólitos en las escaleras mecánicas: qué pasó

Hace 14 minutos
La herramienta llegará de forma progresiva a todos los dispositivos.

Cómo es la nueva función de WhatsApp para seguir los partidos del Mundial 2026

Hace 17 minutos
play

El remisero que trasladó a Agostina Vega a la casa de Barrelier reveló la conversación con la adolescente

Hace 24 minutos
La vida en redes sociales de Maxi López.

Se filtró la imagen que Maxi López no quería que se viera: cuál es

Hace 28 minutos