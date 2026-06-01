El ministro de Seguridad de Córdoba contó que le pidió perdón a la familia de Agostina Vega

Juan Pablo Quinteros reconoció demoras y fallas en el contacto con los familiares de la adolescente de 14 años, hallada asesinada en un descampado a casi una semana de su desaparición. El funcionario fue duramente criticado por su participación en la conferencia de prensa junto al fiscal Raúl Garzón.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, reveló detalles de la reunión que mantuvo junto al gobernador Martín Llaryora con la familia de Agostina Vega y le pidió disculpas a los abuelos , quienes le había reclamado por su presencia.

El funcionario se justificó que “desde el primer momento” estuvo en contacto permanente con el padre de la adolescente, aunque no sabía que entre ellos no había relación. “Fue personal el pedido de disculpas al abuelo de Agostina por su enojo por mí no presencia en el lugar”, admitió en declaraciones en La Voz, medio local.

“ Si en algo ellos se sintieron abandonados por este ministro, como tengo ética, soy papá y entiendo el dolor ”, explicó en ese sentido y dejó en claro que desde su trabajo en la investigación fue permanente desde el miércoles y reconoció que hasta ese día aún creía que la chica estaba con vida.

Respecto a dicho encuentro, el funcionario aseguró que lo miró a los ojos y le indicó: "'Si usted esperó que yo fuera y no fui, le pido mil disculpas'. Yo estuve en contacto con el papá, pero no conocía el conflicto familiar. Al abuelo l miré a los ojos y le dije 'créame que a Agostina la busqué como si estuviera buscando a mi propia hija ".

Por otra parte, respecto a la postura del único detenido por el caso, el funcionario cordobés aseguró que siempre “embarró y desvió la cancha” para la investigación, es decir, desmintió totalmente que Barrelier se haya quebrado y dado precisión de dónde había dejado el cuerpo de la víctima fatal.

“Siempre desvió el curso de la información. El lugar del descampado era difícil para encontrarla. Él claramente tenía un conocimiento del sector, pero lo había hecho de manera tal que encontrar su cuerpo era absolutamente difícil. Este tipo es un psicópata, es un enfermo, un reverendo hijo de puta ya que lo que hizo fue hacer todo para que esta chica no fuera encontrada”, indicó totalmente indignado y enojado Quinteros ya en declaraciones con La Voz.

Femicidio de Agostina Vega: cómo sigue la causa

Luego que se confirmara el hallazgo de Agostina Vega, la investigación continúa con el trabajo de más rastrillajes en Ampliación Ferreyra para conseguir más pruebas y completar la recuperación de restos que permitan avanzar en la reconstrucción de los hechos, según confirmó el propio ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

Además, en las próximas horas se conocerá el cambio de imputación para con el único detenido de la causa, Claudio Barrelier: está acusado de privación ilegal de la libertad y podría pasar a homicidio agravado, por lo que en caso de ser hallado culpable le corresponderá prisión perpetua.

Por otro lado, se deberá determinar si el crimen se produjo por una cuestión previa o si se precipitó en ese momento, por lo que, en caso de ser la primera opción, podría citarse a declarar al círculo íntimo del acusado e incluso al de la menor.