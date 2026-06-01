Rescataron a un dogo desnutrido en la casa del único detenido por el femicidio de Agostina Vega

La investigación por el brutal femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba , sumó en las últimas horas un nuevo episodio que generó conmoción social. Este lunes, voluntarios de la ONG Hocicos Felices rescataron a un dogo argentino que permanecía en estado crítico dentro de la vivienda de Claudio Barrelier , el único detenido por el crimen.

El animal fue encontrado con evidentes signos de desnutrición , abandono y deterioro físico en el domicilio ubicado en el barrio Cofico , uno de los lugares que quedó bajo la lupa de los investigadores tras el avance de la causa. La situación abrió además otro debate vinculado al maltrato animal y a los antecedentes de violencia que suelen aparecer en perfiles criminales de alta peligrosidad.

Según informaron desde la organización proteccionista, fueron los propios vecinos y activistas quienes alertaron sobre el estado del perro. Cuando los rescatistas ingresaron al lugar encontraron a un animal extremadamente delgado, debilitado y con claras señales de falta de atención veterinaria. Tras concretar el operativo, el dogo fue trasladado para recibir asistencia médica urgente y quedó bajo observación permanente.

rescataron a un dogo en estado crítico de desnutrición en la casa del femicida de agostina vega: fue hallado en el terreno de claudio barrelier mientras buscaban el cuerpo de la nena de 14 años. pic.twitter.com/88KNoWLI7e

Los primeros estudios confirmaron un cuadro severo de desnutrición , motivo por el cual comenzó un proceso de recuperación integral que incluye controles clínicos, alimentación especial y seguimiento conductual. Desde la ONG explicaron que el estado físico del animal evidenciaba un prolongado período de abandono y falta de cuidados básicos .

En paralelo, especialistas en criminología señalaron que los antecedentes de violencia contra animales suelen ser considerados indicadores relevantes dentro de determinados perfiles delictivos. Aunque la investigación judicial del femicidio sigue centrada en las pruebas forenses y testimoniales, el hallazgo del perro abandonado generó una fuerte repercusión en redes sociales y organizaciones proteccionistas.

El homenaje a Agostina Vega

Como una forma de mantener viva la memoria de la adolescente asesinada, los integrantes de Hocicos Felices decidieron bautizar al dogo rescatado con el nombre de “Agosto”, una denominación elegida especialmente en homenaje a Agostina Vega. Desde la organización explicaron que el gesto busca transformar una historia marcada por el horror en una señal de esperanza y recuperación. El nombre rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales y fue acompañado por cientos de mensajes de apoyo dirigidos tanto a la familia de la víctima como a quienes participan del rescate y rehabilitación del animal.

Actualmente, “Agosto” permanece alojado en School Can, una guardería y escuela de entrenamiento canino de la ciudad de Córdoba. Allí recibe atención especializada mientras atraviesa una etapa clave de adaptación. Los responsables del lugar indicaron que durante los primeros días mostró miedo, estrés y comportamientos defensivos, incluyendo gruñidos e intentos de agresión hacia otros perros. Sin embargo, remarcaron que estas reacciones son frecuentes en animales que atravesaron situaciones traumáticas y que el objetivo inmediato es permitirle recuperar estabilidad emocional antes de avanzar hacia una futura adopción responsable.

hocicos felices dogo claudio barrelier agostina vega La publicación de la ONG que rescató al animal.

Las imágenes difundidas durante las últimas horas muestran avances alentadores. El dogo comenzó a jugar, a interactuar con otros animales y a responder positivamente al entorno seguro que le brindan sus cuidadores.

Los especialistas evaluarán durante las próximas semanas su capacidad de convivencia con adultos, niños y otros perros para determinar qué tipo de familia podrá recibirlo cuando finalice su recuperación. Según informaron desde la ONG, el proceso será gradual y estará acompañado por veterinarios y adiestradores con experiencia en rehabilitación de animales rescatados de contextos de violencia y abandono.