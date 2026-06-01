1 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Rescataron a un dogo desnutrido en la casa del único detenido por el femicidio de Agostina Vega

El perro fue hallado en condiciones extremas de abandono y ahora recibe tratamiento especializado mientras avanza la investigación judicial.

Por
El animal fue rescagtado en estado de desnutrición.

El animal fue rescagtado en estado de desnutrición.

La investigación por el brutal femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó en las últimas horas un nuevo episodio que generó conmoción social. Este lunes, voluntarios de la ONG Hocicos Felices rescataron a un dogo argentino que permanecía en estado crítico dentro de la vivienda de Claudio Barrelier, el único detenido por el crimen.

Moria tuvo una cruda reacción al aire tras los resultados de la autopsia del cuerpo de Agostina.
Te puede interesar:

El dolor de Moria Casán por el femicidio de Agostina Vega: "Siento un fracaso como sociedad"

El animal fue encontrado con evidentes signos de desnutrición, abandono y deterioro físico en el domicilio ubicado en el barrio Cofico, uno de los lugares que quedó bajo la lupa de los investigadores tras el avance de la causa. La situación abrió además otro debate vinculado al maltrato animal y a los antecedentes de violencia que suelen aparecer en perfiles criminales de alta peligrosidad.

Según informaron desde la organización proteccionista, fueron los propios vecinos y activistas quienes alertaron sobre el estado del perro. Cuando los rescatistas ingresaron al lugar encontraron a un animal extremadamente delgado, debilitado y con claras señales de falta de atención veterinaria. Tras concretar el operativo, el dogo fue trasladado para recibir asistencia médica urgente y quedó bajo observación permanente.

Embed

Los primeros estudios confirmaron un cuadro severo de desnutrición, motivo por el cual comenzó un proceso de recuperación integral que incluye controles clínicos, alimentación especial y seguimiento conductual. Desde la ONG explicaron que el estado físico del animal evidenciaba un prolongado período de abandono y falta de cuidados básicos.

En paralelo, especialistas en criminología señalaron que los antecedentes de violencia contra animales suelen ser considerados indicadores relevantes dentro de determinados perfiles delictivos. Aunque la investigación judicial del femicidio sigue centrada en las pruebas forenses y testimoniales, el hallazgo del perro abandonado generó una fuerte repercusión en redes sociales y organizaciones proteccionistas.

El homenaje a Agostina Vega

Como una forma de mantener viva la memoria de la adolescente asesinada, los integrantes de Hocicos Felices decidieron bautizar al dogo rescatado con el nombre de “Agosto”, una denominación elegida especialmente en homenaje a Agostina Vega. Desde la organización explicaron que el gesto busca transformar una historia marcada por el horror en una señal de esperanza y recuperación. El nombre rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales y fue acompañado por cientos de mensajes de apoyo dirigidos tanto a la familia de la víctima como a quienes participan del rescate y rehabilitación del animal.

Actualmente, “Agosto” permanece alojado en School Can, una guardería y escuela de entrenamiento canino de la ciudad de Córdoba. Allí recibe atención especializada mientras atraviesa una etapa clave de adaptación. Los responsables del lugar indicaron que durante los primeros días mostró miedo, estrés y comportamientos defensivos, incluyendo gruñidos e intentos de agresión hacia otros perros. Sin embargo, remarcaron que estas reacciones son frecuentes en animales que atravesaron situaciones traumáticas y que el objetivo inmediato es permitirle recuperar estabilidad emocional antes de avanzar hacia una futura adopción responsable.

hocicos felices dogo claudio barrelier agostina vega
La publicación de la ONG que rescató al animal.

La publicación de la ONG que rescató al animal.

Las imágenes difundidas durante las últimas horas muestran avances alentadores. El dogo comenzó a jugar, a interactuar con otros animales y a responder positivamente al entorno seguro que le brindan sus cuidadores.

Los especialistas evaluarán durante las próximas semanas su capacidad de convivencia con adultos, niños y otros perros para determinar qué tipo de familia podrá recibirlo cuando finalice su recuperación. Según informaron desde la ONG, el proceso será gradual y estará acompañado por veterinarios y adiestradores con experiencia en rehabilitación de animales rescatados de contextos de violencia y abandono.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Caso Agostina Vega: el fiscal imputó a Claudio Barrelier por femicidio

El hecho se produjo en la Ruta 9.

Un micro con pasajeros chocó contra un camión y un auto en la Ruta 9: hay cuatro heridos

Claudio Barrelier pidió un auto prestado tras el crimen de Agostina Vega.

Quién es la dueña del Ford Ka que usó Claudio Barrelier después del crimen de Agostina Vega

Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

Se conocieron los primeros datos de la autopsia a Agostina Vega: qué revelaron los estudios

Claudo Barrelier, en el ojo de la tormenta mientras avanza la investigación.

Se filtró un audio de Barrelier sobre el femicidio de Agostina Vega: "No entiendo por qué quedé pegado"

Agostina Vega asistía al IPEM 169 Rafael Escuti del barrio Juan Pablo II de Córdoba.
play

Dolor y duelo en el colegio de Agostina Vega: "En el aula faltás vos"

Rating Cero

Los Ángeles Azules y Pablo Lescano en el escenario del Movistar Arena. 

Tres noches, una sola fiesta: Los Ángeles Azules se despidieron de Buenos Aires a pura cumbia

Moria tuvo una cruda reacción al aire tras los resultados de la autopsia del cuerpo de Agostina.

El dolor de Moria Casán por el femicidio de Agostina Vega: "Siento un fracaso como sociedad"

Anuel AA vuelve a la Argentina

¿Pareja en crisis? Anuel AA apareció con otra mujer y desató los rumores de separación

El cantante de Turf habló sobre el conflicto con el jurado de Es mi sueño.

Joaquín Levinton rompió el silencio sobre los rumores de conflicto con Natalie Pérez

Cuanto antes se compre el abono, menor será el costo final.

Lollapalooza Argentina 2027: cuánto sale el pase por los tres días

Emilia Mernes, reconocida en la localidad donde nació.

El incómodo homenaje que le hicieron a Emilia Mernes: el detalle Tini Stoessel que arruinó todo

últimas noticias

Los Ángeles Azules y Pablo Lescano en el escenario del Movistar Arena. 

Tres noches, una sola fiesta: Los Ángeles Azules se despidieron de Buenos Aires a pura cumbia

Hace 28 minutos
El país se consolidó al frente de las remuneraciones pretendidas de la región con un promedio mensual de u$s1.292.

Un informe señala que Argentina registró la mayor suba salarial acumulada en dólares de la región desde 2020

Hace 32 minutos
Donald Trump aseguró que Hezbolá se comprometió a detener los ataques en el terrirorio israelí.

Trump anunció el fin de los ataques de Hezbolá contra Israel y resaltó progresos con Irán

Hace 1 hora
Michelle Peters y el futbolista neozelandés se convirtieron en un fetiche del publico latinoameriano.

Así fue la reacción de la esposa de Tim Payne al escuchar la cumbia argentina que le dedicaron al futbolista

Hace 1 hora
Renunció el presidente del Ente Nacional del Gas y la Electricidad a menos de un mes de haber asumido

Renunció el presidente del Ente Nacional del Gas y la Electricidad a menos de un mes de haber asumido

Hace 1 hora