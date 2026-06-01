Sorpresivo paro en la línea C de subte: hasta cuándo dura y cuál es el reclamo

La Asociación de Gremiales de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) anunció la medida de fuerza el domingo a la noche, por lo que muchos trabajadores se enteraron al llegar a Constitución o Retiro.

Las terminales de Constitución y Retiro están sumidas en el caos en las primeras horas de la mañana del lunes por la interrupción del servicio de la Línea C del subte porteño debido a una medida de fuerza gremial , anunciada a última hora del domingo por la Asociación de Gremiales de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP).

Al haber sido un anuncio de última hora, muchos trabajadores se enteraron al llegar a las terminales en ferrocarril, por lo que fueron tomados por sorpresa y desde temprano se generaron largas colas en las paradas de colectivo .

Aunque no se informó un cronograma con horarios específicos, se espera que la línea C permanezca cerrada a lo largo de este lunes 1 de junio.

Segovia explicó a través de un comunicado difundido durante la noche del domingo que el conflicto se originó porque continúan circulando trenes Nagoya 5000 que contienen componentes con asbesto, un material considerado cancerígeno .

"La empresa no cumple con el acuerdo firmado en el acta del 31 de mayo de 2024, donde los Nagoya 5000 con asbesto ya no estarían en circulación para esta fecha", afirmó el dirigente sindical. Desde el gremio sostienen que el incumplimiento de estas medidas afecta a las condiciones de salud y seguridad laboral de los trabajadores.

Por su parte, la compañía Emova sostuvo que la flota Nagoya de la Línea C fue sometida a tareas de oclusión y tratamiento de componentes de acuerdo con los procedimientos aprobados por los organismos competentes. Además, señaló que el convenio vigente para continuar con estas tareas fue renovado ante la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires hasta el 31 de julio.

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