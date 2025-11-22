Tras las lluvias en el AMBA, cómo será el clima del fin de semana largo Luego de las fuertes tormentas, se vienen jornadas primaverales para disfrutar del feriado en la Ciudad y sus alrededores. Sin embargo, una amenaza climática asoma en el horizonte para los días venideros. Por







El fin de semana largo regala un clima primaveral en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Tras las fuertes lluvias que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el jueves, la jornada del sábado asoma impoluta en lo que al clima se refiere, dado que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió alerta para ninguna zona del país.

De cara al fin de semana largo XXL, debido al feriado del lunes por el Día de la Soberanía Nacional, el organismo anticipó máximas debajo de los 30 grados sin expectativas de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Sin embargo, con el correr de los días de la próxima semana, el mercurio comenzará a subir.

El sitio Meteored señaló que se espera "un fuerte ascenso térmico" para las próximas jornadas, con temperaturas superiores para las normales en estos momentos del año. El termómetro podría superar los 40 grados en diversas provincias.

Fin de semana largo: cómo estará el clima en CABA y alrededores Según el pronóstico extendido del SMN, no volverán las lluvias durante el fin de semana, sin embargo, por la entrada del frente frío las temperaturas no superarán los 26 grados. Las mínimas rondarán entre los 12 a 15°, durante la última semana de noviembre se espera que retorne el calor y las altas temperaturas.

Pronóstico AMBA clima sábado 22 domingo 23 lunes 24 noviembre Se viene el calor en todo el país De acuerdo con últimas estimaciones de Meteored, el sistema frontal que generó lluvias, tormentas y viento estos días en el centro y norte del país "comenzó a desplazarse" más aún hacia el norte permitiendo el el ingreso "de aire más seco".

Esto podría contribuir a mayor estabilidad, en contraste con los acumulados de los últimos días, que se combinaría desde este sábado "con un cambio clave en la circulación del viento", un proceso que abriría las puertas a "un patrón que favorece el ingreso de aire cálido desde latitudes bajas". Así, se espera un ascenso térmico sostenido que se irá intensificando con el correr de los días hasta llevar a temperaturas muy superiores a las normales "para esta época del año". Este escenario será dominante durante el fin de semana largo y se profundizará la próxima semana. Entre miércoles y jueves, en las ciudades de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y San Luis, podrían registrar valores entre 34 °C y 36 °C, mientras en el norte argentino se proyectan entre 40 °C y 44 °C en provincias como Santiago del Estero, Chaco y Formosa.