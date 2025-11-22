22 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tras las lluvias en el AMBA, cómo será el clima del fin de semana largo

Luego de las fuertes tormentas, se vienen jornadas primaverales para disfrutar del feriado en la Ciudad y sus alrededores. Sin embargo, una amenaza climática asoma en el horizonte para los días venideros.

Por
El fin de semana largo regala un clima primaveral en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

El fin de semana largo regala un clima primaveral en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
El norte argentino será afectado por lluvias y tormentas. 
Te puede interesar:

Tras las lluvias en el AMBA, continúa activa la alerta amarilla por tormentas: cómo estará el clima

De cara al fin de semana largo XXL, debido al feriado del lunes por el Día de la Soberanía Nacional, el organismo anticipó máximas debajo de los 30 grados sin expectativas de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Sin embargo, con el correr de los días de la próxima semana, el mercurio comenzará a subir.

El sitio Meteored señaló que se espera "un fuerte ascenso térmico" para las próximas jornadas, con temperaturas superiores para las normales en estos momentos del año. El termómetro podría superar los 40 grados en diversas provincias.

Fin de semana largo: cómo estará el clima en CABA y alrededores

Según el pronóstico extendido del SMN, no volverán las lluvias durante el fin de semana, sin embargo, por la entrada del frente frío las temperaturas no superarán los 26 grados. Las mínimas rondarán entre los 12 a 15°, durante la última semana de noviembre se espera que retorne el calor y las altas temperaturas.

Pronóstico AMBA clima sábado 22 domingo 23 lunes 24 noviembre

Se viene el calor en todo el país

De acuerdo con últimas estimaciones de Meteored, el sistema frontal que generó lluvias, tormentas y viento estos días en el centro y norte del país "comenzó a desplazarse" más aún hacia el norte permitiendo el el ingreso "de aire más seco".

Esto podría contribuir a mayor estabilidad, en contraste con los acumulados de los últimos días, que se combinaría desde este sábado "con un cambio clave en la circulación del viento", un proceso que abriría las puertas a "un patrón que favorece el ingreso de aire cálido desde latitudes bajas".

Así, se espera un ascenso térmico sostenido que se irá intensificando con el correr de los días hasta llevar a temperaturas muy superiores a las normales "para esta época del año". Este escenario será dominante durante el fin de semana largo y se profundizará la próxima semana.

Entre miércoles y jueves, en las ciudades de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y San Luis, podrían registrar valores entre 34 °C y 36 °C, mientras en el norte argentino se proyectan entre 40 °C y 44 °C en provincias como Santiago del Estero, Chaco y Formosa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La estructura del polideportivo cedió por el temporal de lluvia y viento.

Video: por el temporal en Córdoba se derrumbó el techo de un polideportivo y hay dos menores heridas

Tormentas en el AMBA: el SMN activó alerta amarilla por lluvias y vientos

Tormentas en el AMBA: alerta amarilla por la intensidad de lluvias y vientos

Las provincias bajo alerta por tormentas son Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

Inminente arribo de tormentas en el AMBA: a qué hora llueve y qué dice el pronóstico del tiempo

Por el momento el SMN no emitió ninguna alerta meteorológica. 

Se termina la primavera y, a pesar calor, vuelven las tormentas a la Ciudad

alerta por una nube de polvo que avanza desde la patagonia a la costa y podria llegar a caba

Alerta por una nube de polvo que avanza desde la Patagonia a la Costa y podría llegar a CABA

play

Incendios en la Epuyén: preocupación por varios focos activos y fuertes vientos en Patagonia

Rating Cero

El actor se tatuó antes de irse del país.

Enamorado de Argentina: el tatuaje que se hizo Johnny Depp para despedirse del país

Producción nacional: este documental tiene testimonios que están causando revuelo en Argentina y es lo más visto de Netflix
play

Producción nacional: este documental tiene testimonios que están causando revuelo en Argentina y es lo más visto de Netflix

La serie introducirá de manera definitiva a los Green Lanterns Hal Jordan y John Stewart dentro del DCU,

La impresionante transformación física de Aaron Pierre: así se veía de más joven

Eugenia Tobal es una de las famosas de Masterchef

El misterioso mensaje de Eugenia Tobal en MasterChef tras la pelea con Martitegui

La cantante fue distinguida por la influencia en la música urbana latinoamericana.

Cazzu aclaró el verdadero estado del conflicto legal por la custodia de su hija con Christian Nodal

Las artistas atraviesan una fuerte interna que pone dudas el futuro del grupo.

"Somos tres con ganas": Valeria Gastaldi reveló el futuro de Bandana tras la interna entre Lissa y Lourdes

últimas noticias

Gatos y mosquitos: cuáles son las enfermedades que tu mascota se puede contagiar.

Gatos y mosquitos: cuáles son las enfermedades que tu mascota se puede contagiar

Hace 10 minutos
play
El Puma Martínez va rumbo a la gloria eterna del boxeo argentinoFoto: Naoki Fukuda

El Puma Martínez ante una noche histórica para el boxeo argentino: va por tres coronas contra Jesse Rodríguez

Hace 25 minutos
Esta historia sorprendió a todos por la posibilidad de negligencia médica

Pensaban que el síntoma del ojo era algo transitorio pero finalmente un médico dio con el motivo y reveló lo peor

Hace 27 minutos
La casa está ubicada en Pueblo Nuevo.

Entre Ríos: incendiaron una casa porque el dueño les pidió que la desalojaran

Hace 36 minutos
El actor se tatuó antes de irse del país.

Enamorado de Argentina: el tatuaje que se hizo Johnny Depp para despedirse del país

Hace 38 minutos