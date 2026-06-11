Cuándo vuelve el sol al AMBA: alerta amarilla por lluvias, vientos y tormentas

La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores llevan casi tres semanas bajo un cielo gris sin ver a Febo en su plenitud. En tanto, el SMN lanzó avisos por varias inclemencias.

Mientras la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores siguen esperando por el sol, que lleva casi tres semanas sin mostrarse en su plenitud, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por varias inclemencias climáticas en ocho provincias.

Confirmaron cuándo se va la humedad y vuelve el sol al cielo del AMBA

El organismo lanzó aviso amarillo por tormenta en el norte de Misiones y por lluvia en Tucumán y sur de Catamarca .

Por otro lado, hay alerta amarilla por viento en el sudoeste de Mendoza, sur de Neuquén, todo el territorio de Chubut y la mitad norte de Santa Cruz . Además, hay aviso naranja por nevadas en el sudoeste de Río Negro y noroeste de Chubut .

El SMN anticipa una jornada fresca y húmeda, en línea con las jornadas previas, con el termómetro moviéndose en poca amplitud, entre 12° y 17°.

El sol viene siendo esquivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y buena parte de la región rioplatense, con unas tres semanas de humedad y nubosidad de mayor o menor densidad que tiñe los días de gris. Sin embargo, en las próximas jornadas se viene un cambio con la llegada de una masa de aire más fría y seca que permitirá el regreso del carro de Febo a la vida cotidiana , aunque con un descenso de la temperatura.

La semana tiene varios pasos hasta llegar al esperado cielo despejado. Tanto el miércoles como buena parte de la mañana del jueves volverán a presentarse con abundante nubosidad, mientras la humedad persiste y el termómetro se mueve en un pequeño margen.

Según destaca Meteored, recién durante la tarde del jueves se espera un retorno más sostenido de los momentos de sol, y el viernes comenzaría una rotación de vientos al sector oeste que permitirá el ingreso de aire más seco, que irá ganándole la pulseada a la humedad.

viento clima frío La próxima semana tendrá jornadas frías pero con sol.

Esto se combinará con el avance de un frente frío durante el sábado, con un descenso de la temperatura merced del viento sur, que traerá aire más seco. Podría haber algunas lloviznas, las últimas de esta etapa de humedad, y el domingo llegaría la jornada bisagra, con temperaturas más tendientes a 0°, aunque con buena presencia de sol.

Tras este arribo de aire frío, el comienzo de la próxima semana presentaría condiciones más secas en gran parte del centro y norte del país. Las temperaturas comenzarán a recuperarse gradualmente, aunque dentro de un contexto plenamente invernal.