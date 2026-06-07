7 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Alerta por tormentas: cómo estará el clima en la despedida del Indio Solari en Villa Domínico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió aviso amarillo para diez provincias en una jornada gris en gran parte del país, a tono con el sentir de miles de ricoteros que despiden este domingo a una figura irremplazable.

Por
Diez provincias bajo alerta amarilla por tormentas para este domingo.

Diez provincias bajo alerta amarilla por tormentas para este domingo.

SMN

Miles de personas se aprestan este domingo a despedir al Indio Solari en Villa Domínico tras su partida, en un domingo gris y lluvioso en gran parte del país que acompaña el sentimiento. En ese marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alerta amarilla por tormentas para diez provincias.

El Indio Solari será despedido en el Parque Domínico de Avellaneda.
Te puede interesar:

Se pronostican lluvias este domingo en Avellaneda para el velatorio del Indio Solari

El aviso amarillo comprende al noreste de La Pampa, oeste de Buenos Aires, este de Mendoza, centro y sur de San Luis, casi toda la zona baja de Córdoba, este de Santiago del Estero, sur de Chaco, oeste de Entre Ríos y la totalidad de los territorios de Santa Fe y Corrientes.

Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

clima servicio meteorológico nacional smn alertas tormenta 7 junio 2026
Diez provincias bajo alerta meteorológica este domingo.

Diez provincias bajo alerta meteorológica este domingo.

El pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores: cómo estará el clima en la despedida del Indio Solari

El SMN anticipa una jornada de domingo gris, a tono con el sentir de millones de ricoteros. Tras una mañana con neblina, se prevén precipitaciones en forma de leves lloviznas, mientras que el cielo permanecerá cubierto, con una temperatura entre 13° y 16°.

La semana comenzará de forma similar, con lluvias más abundantes durante la madrugada y la mañana, mientras que a partir del martes habrá un leve atisbo de sol, algo que fue esquivo durante los últimos días. Sin embargo, esto vendrá con un descenso de las temperaturas mínimas.

clima servicio meteorológico nacional smn pronóstico caba amba 7 junio 2026
La semana arranca lluviosa en la Ciudad de Buenos Aires.

La semana arranca lluviosa en la Ciudad de Buenos Aires.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En CABA se esperan chaparrones y lloviznas durante la jornada del sábado. 

¿Regresa la ciclogénesis? Inminente arribo de lluvias y frío en Buenos Aires

El planeta nunca antes había experimentado un episodio de El Niño en condiciones de calentamiento tan avanzadas como las actuales.

Las alarmantes evidencias que muestran que Super El Niño puede ser el fenómeno más extremo

Buenos Aires y La Pampa están bajo alerta por lluvias. 

Cambio drástico del pronóstico para Buenos Aires: rige una alerta amarilla por lluvias

El fenómeno climático de El Niño podría provocar un evento extremo en la segunda mitad del 2026. 

Alerta global por el Super Niño: hay 90% de probabilidades de un evento climático extremo

Varias provincias de Argentina están bajo alerta por lluvias. 

Drástico cambio del pronóstico en Buenos Aires: rige una alerta amarilla por lluvias y actividad eléctrica

alerta meteorologica amarilla por lluvias en argentina: ¿cuando llega el agua a buenos aires?

Alerta meteorológica amarilla por lluvias en Argentina: ¿cuándo llega el agua a Buenos Aires?

Rating Cero

Nuevo look para Juana Viale.

Look sorpresivo: así fue la impresionante transformación de Juana Viale

La banda tocó atravesada por la emoción en el polideportivo local.
play

Histórico: los Fundamentalistas dieron su primer show tras la muerte del Indio Solari

play

Cecilia Moreau, sobre la despedida del Indio Solari: "Milei negó el Congreso por una cuestión ideológica"

Nora Colosimo y Juan Icardi, unidos por un regalo.

Nora Colosimo recibió un regalo muy especial del papá de Mauro Icardi: "Las mejores"

Pergolini aseguró que tuvo el gusto de conocer al Indio Solari en privado.

"Te lo juro por mis hijos": la increíble coincidencia que unió a Mario Pergolini y al Indio Solari

 Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. tocarán igual este sábado en Comodoro Rivadavia.

Dónde y a qué hora se puede ver el show de los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia

últimas noticias

Llevó a su perro a su defensa de tesis y se volvió viral. 

Fue a rendir una materia acompañada de su perro y se volvió viral: como fue

Hace 22 minutos
Jakub Mensik, uno de los jugadores del momento.

Brilla en el mundo del tenis y tiene una novia argentina: cuál es la historia de Jakub Mensik

Hace 33 minutos
Salió a la luz la cicatriz de Federico Valverde en la previa del Mundial 2026.

Se filtró un video que muestra la cicatriz de Federico Valverde tras la pelea con Aurélien Tchouaméni

Hace 45 minutos
Villa Domínico ya vive la última misa ricotera: miles de fanáticos esperan despedir al Indio Solari

La última misa ricotera: miles de fanáticos pasaron la madrugada en Villa Domínico para despedir al Indio Solari

Hace 49 minutos
Diez provincias bajo alerta amarilla por tormentas para este domingo.

Alerta por tormentas: cómo estará el clima en la despedida del Indio Solari en Villa Domínico

Hace 57 minutos