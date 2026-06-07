Alerta por tormentas: cómo estará el clima en la despedida del Indio Solari en Villa Domínico El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió aviso amarillo para diez provincias en una jornada gris en gran parte del país, a tono con el sentir de miles de ricoteros que despiden este domingo a una figura irremplazable. Por Agregar C5N en









Diez provincias bajo alerta amarilla por tormentas para este domingo. SMN

Miles de personas se aprestan este domingo a despedir al Indio Solari en Villa Domínico tras su partida, en un domingo gris y lluvioso en gran parte del país que acompaña el sentimiento. En ese marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alerta amarilla por tormentas para diez provincias.

El aviso amarillo comprende al noreste de La Pampa, oeste de Buenos Aires, este de Mendoza, centro y sur de San Luis, casi toda la zona baja de Córdoba, este de Santiago del Estero, sur de Chaco, oeste de Entre Ríos y la totalidad de los territorios de Santa Fe y Corrientes.

Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

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El pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores: cómo estará el clima en la despedida del Indio Solari El SMN anticipa una jornada de domingo gris, a tono con el sentir de millones de ricoteros. Tras una mañana con neblina, se prevén precipitaciones en forma de leves lloviznas, mientras que el cielo permanecerá cubierto, con una temperatura entre 13° y 16°.

La semana comenzará de forma similar, con lluvias más abundantes durante la madrugada y la mañana, mientras que a partir del martes habrá un leve atisbo de sol, algo que fue esquivo durante los últimos días. Sin embargo, esto vendrá con un descenso de las temperaturas mínimas. clima servicio meteorológico nacional smn pronóstico caba amba 7 junio 2026 La semana arranca lluviosa en la Ciudad de Buenos Aires. SMN