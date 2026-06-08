9 de junio de 2026 Inicio
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Tras varios días de lluvia: ¿cuándo vuelve a salir el sol en Buenos Aires?

Neblina, bruma, humedad intensa y lluvias marcaron el pulso del fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Tras un lunes pasado por agua, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico para los próximos días y adelantó cuándo volverá a asomar el sol en la región metropolitana.

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico para los próximos días y adelantó cuándo volverá a asomar el sol en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA.

Lunes lluvioso en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
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Si bien todavía quedan días frescos y mayormente nublados, el jueves 11 promete ser el primero con un respiro y algo de sol. De todos modos, el martes comenzará con neblina y una mínima de 9 grados, mientras que por la tarde y la noche el cielo se mantendrá cubierto con una máxima de 14.

El miércoles continuará gris, con temperaturas entre los 10 y 15 grados y apenas un 10% de probabilidad de precipitaciones hacia la tarde. El jueves traerá un respiro ya que se espera cielo algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con mínima de 11 y máxima de 16 grados.

Pronóstico semana de junio SMN

Sin embargo, el viernes volverá la nubosidad, con temperaturas entre los 9 y 16 grados y un cielo que irá de parcialmente nublado en la mañana a mayormente nublado en la tarde. De acuerdo al SMN, habrá que esperar hasta el jueves para ver al sol asomar tímidamente después de varios días grises.

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