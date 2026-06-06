6 de junio de 2026 Inicio
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Velatorio del Indio Solari: cómo estará el clima en Avellaneda durante el último adiós

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó las condiciones del tiempo durante la ceremonia de despedida al ícono del rock nacional, que se desarrollará este domingo desde las 11 en el Parque Domínico.

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El Indio Solari será despedido en el Parque Domínico de Avellaneda.

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El organismo adelantó que las lluvias comenzarían durante la mañana de este domingo y se extenderán por la tarde y la noche, cuando se espera que sean de mayor intensidad, con una temperatura de entre 11° y 14°. El mal clima recién empezaría a ceder entre la tarde y la noche del lunes, ya que se calcula que el cielo permanecerá nublado pero sin precipitaciones, mientras que el termómetro oscilaría entre 12° y 15°.

En tanto, para el martes el pronóstico indica que el sol reaparecerá de a ratos por la tarde y la temperatura mínima será de 9° y la máxima marcará 15°.

Indio Solari
El Indio Solari tenía 77 años.

El Indio Solari tenía 77 años.

El velatorio público para que miles de fanáticos se despidan será este domingo domingo en el Polideportivo Gatica, sobre avenida Mitre al 5.000, en el Parque de los Trabajadores a partir de las 11. Su familia informó que no definió el horario de finalización "para que nadie se pierda la oportunidad de decirle adiós".

"Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos pidió siempre. Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró", expresaron en comunicado.

Cómo es y dónde queda el Parque Domínico, el lugar elegido para el velatorio del Indio Solari

El Polideportivo Gatica está ubicado sobre la Avenida Mitre al 5.000, en la localidad de Villa Domínico, dentro del partido bonaerense de Avellaneda. Se encuentra justo al lado del Parque Los Derechos del Trabajador y del nuevo Natatorio Avellaneda Olímpica (NAO).

Cómo trasladarse al Parque Domínico para el velatorio del Indio Solari

Accesos vehiculares

  • Desde Capital Federal / Norte: cruzando por el Puente Pueyrredón, se puede tomar la Av. Bartolomé Mitre hasta la altura mencionada.

  • Desde el Sur (Quilmes / Berazategui): se puede agarrar la Av. Mitre en sentido norte hacia Avellaneda.

  • Por Autopista: desde la Autopista Buenos Aires - La Plata, se puede bajar en la salida de Wilde o Avellaneda, y desde allí conectar con Mitre hacia la altura de Villa Domínico.

Líneas de colectivos

  • 17, une Recoleta / Palermo con Wilde (pasa por la puerta).
  • 22, conecta Retiro / Constitución con Quilmes.
  • 24, viene desde Villa del Parque / Abasto y llega hasta Wilde (Ramal por Mitre).
  • 85, recorre desde Ciudadela / Ramos Mejía hasta el Balneario de Quilmes.
  • 98, conecta Once / Constitución con Quilmes / Berazategui (los ramales que van por Mitre).
  • 148, une Constitución con Florencio Varela / Solano.
  • 159, conecta el Correo Central / Constitución con Berazategui / Quilmes (Ramal 1 o "x Mitre").
  • 178, une Nueva Pompeya / Zeballos.
  • 295, línea local que conecta Lanús con la Estación de Wilde. Tren (Línea Roca)

Trenes

La opción es el Tren Roca (Ramal La Plata o Vía Circuito) partiendo desde Constitución.

  • Estación Villa Domínico: Queda a unas 9 o 10 cuadras hacia el lado de las vías.

  • Estación Wilde: Queda aproximadamente a 1,5 km (unas 15 cuadras), desde donde se puede tomar cualquiera de los colectivos mencionados arriba sobre Av. Mitre.

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