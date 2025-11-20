Alertas tempranas en los celulares en catástrofes: se avanza en la implementación del sistema

El Gobierno aprobó el proyecto adquirir infraestructura activa y pasiva para la gestión de los protocolos de prevención y mensajes de emergencias, basados en la tecnología Cell Broadcast, por $12 mil millones.

El sistema de alerta temprana debe operar independientemente de la saturación de las redes móviles y debe permitir alcanzar tanto áreas urbanas densamente pobladas como zonas rurales.

El Gobierno aprobó el Proyecto Específico "Sistema de Alerta Temprana - AlertAR" , con el objetivo de adquirir infraestructura activa y pasiva para la gestión de los protocolos de prevención, alerta de emergencias y catástrofes , que servirá para difundir mensajes a los teléfonos celulares en caso de esas situaciones extremas.

La medida se implementó a través de la Resolución 1387/2025 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) , publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su interventor, Juan Martin Ozores.

El texto aprueba el proyecto, cuyo fin es la "adquisición y financiamiento de infraestructura activa y pasiva que permitan contribuir a la gestión de los protocolos de prevención, alerta de emergencias y catástrofes , como así también, de todo otro hecho que requiera poner en estado de alerta a la población en virtud de desastres naturales, alertas meteorológicas extremas y/o advertencias de seguridad pública , ello a los fines de salvaguardar la integridad de los habitantes y bienes en las localizaciones, dentro un área geográfica establecida en el territorio de la República Argentina, basados en la tecnología Cell Broadcast ".

Dado que "en la actualidad la telefonía móvil es el medio masivo de comunicación más utilizado por las distintas poblaciones", se puso de manifiesto la necesidad de establecer la estandarización del sistema a ser utilizado por el país para la adopción de sistemas de alerta temprana .

"Con base en los antecedentes expuestos, se recomienda priorizar la implementación de Cell Broadcast como plataforma nacional de alertas tempranas, por su alta eficacia, compatibilidad con la infraestructura móvil existente, nulo requerimiento de suscripción o conexión de datos, y su comprobado desempeño a nivel global. Asimismo, se sugiere impulsar su adopción a través de una política pública nacional, en colaboración con Operadores Móviles, Defensa Civil, Organismos Meteorológicos, Agencias y Organismos de Seguridad y Manejo de Emergencias y Catástrofes y así como Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales", argumenta la norma.

El sistema de difusión de mensajes de emergencia debe abarcar a todos los teléfonos móviles dentro de una zona geográfica específica sin necesidad de que el usuario se suscriba o instale una aplicación, y que asimismo, se señala que dicha tecnología debe resultar altamente efectiva, dado que debe operar independientemente de la saturación de las redes móviles y debe permitir alcanzar tanto áreas urbanas densamente pobladas como zonas rurales, siempre que el aparato cuente con cobertura de red.

De esta forma, se implementó a la tecnología "Cell Broadcast" como estándar nacional, en un nuevo paso hacia la utilización de estas alertas.