Esteban Lamothe le admitió a Moria Casán que fantaseó con ella: "Emitís algo sexual muy fuerte" El actor estuvo en el piso de La Mañana con Moria, se sumó a un divertido juego y terminó revelando una picante confesión sobre la conductora. Agregar C5N en









Moria y esteban

Esteban Lamothe fue invitado al programa de Moria Casán y participó de uno de los juegos clásicos del ciclo, que terminó derivando en una inesperada confesión que involucró a la propia conductora.

La nota que giraba en torno a la exitosa obra Secreto en la Montaña terminó en el famoso "Yo nunca", un juego en el que Moria plantea frases que comienzan con esa expresión y el invitado debe responder si vivió o no esa situación. En medio del juego se produjo uno de los momentos más desopilantes de la mañana, cuando Lamothe confesó que la actriz había sido protagonista de algunas de sus fantasías. La revelación sorprendió a todos en el estudio y hoteo a la vedette.

Embed “Yo tuve fantasías con vos”. La confesión de Esteban Lamothe a Moria Casán en #LaMañanaConMoria. #lovieneltrece pic.twitter.com/abpCkA9ryP — eltrece (@eltreceoficial) June 11, 2026 Fue entonces cuando la conductora empezó: “Yo nunca tuve fantasías con alguien famoso”. Lamothe levantó el cartel de “Yo sí” sin dudar y aclaró que “con millones”. Tras la curiosidad de Moria, insistió y pidió nombres, el actor no esquivó y respondió, “con vos”.

La acalorada confesión provocó que el piso entero griten eufóricos y la conductora cerró el bloque, “señor director, vamos a un corte… Asombro, asombro. En el próximo bloque me lo cuenta Lamothe, que me encanta”.

Moria fue por más Tras quedar descolocada y con más preguntas que respuestas, la conductora avanzó, “escúchame, Lamothe, me acabás de decir que tuviste una fantasía conmigo… Que fantaseaste sexualmente. ¿Qué le atrae a un hombre joven de una mujer mayor?”.