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Esteban Lamothe le admitió a Moria Casán que fantaseó con ella: "Emitís algo sexual muy fuerte"

El actor estuvo en el piso de La Mañana con Moria, se sumó a un divertido juego y terminó revelando una picante confesión sobre la conductora.

Moria y esteban

Moria y esteban

Esteban Lamothe fue invitado al programa de Moria Casán y participó de uno de los juegos clásicos del ciclo, que terminó derivando en una inesperada confesión que involucró a la propia conductora.

Moria y Antonela.
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La nota que giraba en torno a la exitosa obra Secreto en la Montaña terminó en el famoso "Yo nunca", un juego en el que Moria plantea frases que comienzan con esa expresión y el invitado debe responder si vivió o no esa situación. En medio del juego se produjo uno de los momentos más desopilantes de la mañana, cuando Lamothe confesó que la actriz había sido protagonista de algunas de sus fantasías. La revelación sorprendió a todos en el estudio y hoteo a la vedette.

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Fue entonces cuando la conductora empezó: “Yo nunca tuve fantasías con alguien famoso”. Lamothe levantó el cartel de “Yo sí” sin dudar y aclaró que “con millones”. Tras la curiosidad de Moria, insistió y pidió nombres, el actor no esquivó y respondió, “con vos”.

La acalorada confesión provocó que el piso entero griten eufóricos y la conductora cerró el bloque, “señor director, vamos a un corte… Asombro, asombro. En el próximo bloque me lo cuenta Lamothe, que me encanta”.

Moria fue por más

Tras quedar descolocada y con más preguntas que respuestas, la conductora avanzó, “escúchame, Lamothe, me acabás de decir que tuviste una fantasía conmigo… Que fantaseaste sexualmente. ¿Qué le atrae a un hombre joven de una mujer mayor?”.

El actor, que está de novio con la actriz Débora Nishimoto, respondió algo tímido, “no, bueno, no es una mujer mayor, sos vos. Sos una mujer, pero no es para hacerme el canchero, de verdad”, y continuó, “sos una persona que cuando aparecés y la ves, además de que me hacés reír y todo, tenés sex appeal, emitís algo sexual muy fuerte. Más allá de la fantasía, que sos Moria y que es todo, tu revista”.

Bajo la pícara mirada de la One, Lamothe aprovechó para elogiar su manera de pensar, “vos tenés algo muy hot, que siempre te mantuviste joven con tu pensamiento. Y eso hotea mucho también, ¿viste? Porque vos podés tener fantasías. Y después que esa persona icónica que te gustó en los 20, o viste las revistas, de pronto va cambiando. Entonces, cuando tenés la cabeza aggiornada, la calentura está directamente relacionada a eso”, confesó.

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