Semana invernal: alerta amarilla por posible caída de nieve y un termómetro que no levanta Luego de un comienzo de semana inestable, con precipitaciones y marcada humedad, el martes asoma más constante en gran parte del país, aunque hay puntos donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó avisos por inclemencias. Por Agregar C5N en









Hay alerta amarilla por viento en dos provincias para este martes.

Luego de un comienzo de semana inestable, con precipitaciones y marcada humedad, el martes asoma más constante en términos climáticos, en lo que será una jornada fresca y con cielo cubierto en gran parte del país. En ese marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alerta amarilla por vientos, nevadas y lluvias en cuatro provincias.

Por un lado, el organismo emitió aviso por vientos para las zonas cordilleranas de Catamarca y La Rioja, que estarán afectadas por fuertes corrientes del sector oeste con velocidades entre 50 y 65 km/h, con ráfagas de 90 km/h, que pueden ser superadas de manera local.

Además, hay alerta amarilla por nevadas en la zona cordillerana de Malargüe y San Rafael, en Mendoza, que serán afectadas por nevadas de intensidad moderada o localmente fuerte, con valores previstos de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros. En las zonas más bajas pueden esperarse valores entre 2 y 5 centímetros, pudiendo ser en forma de lluvia y nieve en las zonas más bajas.

En tanto, en la zona cordillerana neuquina, hay aviso amarillo por lluvias, y se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm. En las zona más elevadas la precipitación será en forma de nieve.

clima servicio meteorológico nacional smn alertas 9 junio 2026 Hay alerta amarilla en cuatro provincias para este martes. SMN Sin alertas: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El SMN anticipa una jornada de martes fresca y más estable que la del lunes, con neblinas matinales que se disiparán al mediodía aunque el cielo se mantendrá cubierto, con el termómetro oscilando entre 7° y 14°. La semana continuará en el mismo tono, aunque el sol podría dejarse ver un poco más llegando el fin de semana, que se espera fresco y sin precipitaciones. clima servicio meteorológico nacional smn pronóstico caba amba 9 junio 2026 La Ciudad de Buenos Aires y alrededor enfrentan una semana fresca mientras se acerca el invierno. SMN