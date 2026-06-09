Semana invernal: alerta amarilla por posible caída de nieve y un termómetro que no levanta

Luego de un comienzo de semana inestable, con precipitaciones y marcada humedad, el martes asoma más constante en términos climáticos, en lo que será una jornada fresca y con cielo cubierto en gran parte del país. En ese marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alerta amarilla por vientos, nevadas y lluvias en cuatro provincias.
Por un lado, el organismo emitió aviso por vientos para las zonas cordilleranas de Catamarca y La Rioja, que estarán afectadas por fuertes corrientes del sector oeste con velocidades entre 50 y 65 km/h, con ráfagas de 90 km/h, que pueden ser superadas de manera local.
Además, hay alerta amarilla por nevadas en la zona cordillerana de Malargüe y San Rafael, en Mendoza, que serán afectadas por nevadas de intensidad moderada o localmente fuerte, con valores previstos de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros. En las zonas más bajas pueden esperarse valores entre 2 y 5 centímetros, pudiendo ser en forma de lluvia y nieve en las zonas más bajas.
En tanto, en la zona cordillerana neuquina, hay aviso amarillo por lluvias, y se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm. En las zona más elevadas la precipitación será en forma de nieve.
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Hay alerta amarilla en cuatro provincias para este martes.
SMN
Sin alertas: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores
El SMN anticipa una jornada de martes fresca y más estable que la del lunes, con neblinas matinales que se disiparán al mediodía aunque el cielo se mantendrá cubierto, con el termómetro oscilando entre 7° y 14°.
La semana continuará en el mismo tono, aunque el sol podría dejarse ver un poco más llegando el fin de semana, que se espera fresco y sin precipitaciones.
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La Ciudad de Buenos Aires y alrededor enfrentan una semana fresca mientras se acerca el invierno.
SMN