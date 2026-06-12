Con el aguinaldo: cómo leer el recibo de sueldo de la jubilación de ANSES en junio 2026 Frente a esta inusual acumulación de cifras en las cuentas de los beneficiarios, es común que surjan dudas sobre la composición exacta del dinero depositado. Por Agregar C5N en









Un dato clave sobre tu recibo de sueldo.

En junio, jubilados y pensionados de ANSES cobran montos más altos por la suma del haber actualizado, el aguinaldo y el bono de $70.000 en algunos casos.

Estos ingresos adicionales generan dudas sobre la composición de la liquidación, por lo que se recomienda revisar el detalle del pago.

A través de Mi ANSES se puede consultar el recibo de haberes, donde figuran jubilación, aguinaldo, bonos y descuentos aplicados.

El comprobante se descarga online desde la sección “Jubilaciones y Pensiones” e incluye el desglose completo del cobro de junio 2026. Durante junio, los jubilados y pensionados de la ANSES reciben una liquidación más elevada de lo habitual debido a la combinación de varios ingresos extraordinarios. Al haber mensual actualizado por movilidad se le suma el pago de la primera cuota del aguinaldo y, en los casos correspondientes, el bono de refuerzo de $70.000 dispuesto por el Gobierno nacional. Como resultado, millones de beneficiarios observan un incremento significativo en los montos acreditados en sus cuentas.

Esta situación suele generar consultas sobre el origen de cada importe depositado, especialmente entre quienes buscan confirmar si recibieron correctamente todos los conceptos que les corresponden. Para despejar dudas, la ANSES mantiene habilitadas sus herramientas digitales de consulta, que permiten acceder al detalle completo de la liquidación de manera rápida y segura.

ANSES A través de Mi ANSES, los titulares pueden revisar sus recibos de haberes e identificar cuánto corresponde a la jubilación o pensión, al aguinaldo, a los bonos extraordinarios y a los descuentos aplicados, como los de obra social o créditos vigentes. De esta forma, cada beneficiario puede verificar la composición exacta de sus ingresos y contar con un comprobante oficial de pago sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Así podés leer el recibo de sueldo de ANSES si sos jubilado en junio 2026 Para conocer cómo se compone el pago recibido en junio, los jubilados y pensionados pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, acceder al apartado "Jubilaciones y Pensiones" y descargar el recibo de haberes correspondiente al mes. En ese comprobante se detalla el haber mensual actualizado por movilidad, junto con los conceptos extraordinarios abonados, como la primera cuota del aguinaldo y el bono de refuerzo otorgado por el Gobierno nacional.

ANSES MONOTRIBUTO Además de los ingresos, el recibo permite revisar todas las retenciones aplicadas antes de la acreditación del dinero. Allí figuran descuentos como los aportes a la obra social, cuotas de créditos vigentes o deducciones previsionales que correspondan en cada caso. De esta manera, los beneficiarios pueden calcular el monto neto depositado en su cuenta y verificar con precisión cada uno de los conceptos incluidos en la liquidación.

Cómo descargar el recibo de sueldo de ANSES en junio 2026 Para descargar el comprobante de haberes, los jubilados y pensionados deben ingresar a Mi ANSES, ya sea desde la web o la aplicación móvil, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, deben acceder al apartado "Jubilaciones y Pensiones", seleccionar la opción "Consultar recibo de haberes" y elegir el período correspondiente a junio de 2026. Allí podrán visualizar el detalle completo de la liquidación y descargar el documento en formato PDF o imprimirlo para contar con una constancia física del pago recibido.