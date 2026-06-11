Confirmado: Boca y River jugarán sus partidos de Copa Argentina durante el Mundial La organización del torneo anunció que los principales clubes del país disputarán sus cruces de 16avos de final pocos días antes del cierre de la Copa del Mundo. El Xeneize enfrentará a Sarmiento y River chocará con Aldosivi. Por Agregar C5N en









La Copa Argentina no para durante el mundial.

La organización de la Copa Argentina confirmó este jueves el calendario de los 16avos de final para Boca, River, Racing y San Lorenzo, con la particularidad de que los encuentros sucederán en paralelo a las instancias finales del Mundial 2026.

El cronograma oficial establece que Boca enfrentará a Sarmiento el jueves 16 de julio, en un partido que marcará el debut de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. Ese mismo día, Racing jugará contra Defensa y Justicia, con estadios y horarios a confirmar.

La actividad continuará un día más tarde, el viernes 17 de julio, con otros dos compromisos de relevancia. River chocará con Aldosivi, mientras que San Lorenzo se cruzará con Riestra, también con sedes a designar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/2065192747535896609&partner=&hide_thread=false Fechas confirmadas para los partidos restantes de los 16avos de Final de #NuestraCopa #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/MkObi1TYBT — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) June 11, 2026 Esta programación llama la atención por su coincidencia temporal con el cierre de la Copa del Mundo. Para las fechas estipuladas por la asociación local, el certamen internacional transitará su etapa definitoria, a pocos días de la gran final del 19 de julio en Nueva York.

Esta superposición del calendario competitivo afectará a los planteles con futbolistas convocados a sus respectivas selecciones. El club de Núñez sufrirá las bajas de los argentinos Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, junto con los extranjeros Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Matías Viña, Kendry Páez y Matías Galarza Fonda.