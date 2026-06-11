11 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Confirmado: Boca y River jugarán sus partidos de Copa Argentina durante el Mundial

La organización del torneo anunció que los principales clubes del país disputarán sus cruces de 16avos de final pocos días antes del cierre de la Copa del Mundo. El Xeneize enfrentará a Sarmiento y River chocará con Aldosivi.

Por
La Copa Argentina no para durante el mundial.

La Copa Argentina no para durante el mundial.

La organización de la Copa Argentina confirmó este jueves el calendario de los 16avos de final para Boca, River, Racing y San Lorenzo, con la particularidad de que los encuentros sucederán en paralelo a las instancias finales del Mundial 2026.

Cris Morena felicitó en público a Lali Espósito por sus shows en River.
Te puede interesar:

"El mundo necesita artistas como vos": el tierno mensaje de Cris Morena a Lali por sus shows en River

El cronograma oficial establece que Boca enfrentará a Sarmiento el jueves 16 de julio, en un partido que marcará el debut de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. Ese mismo día, Racing jugará contra Defensa y Justicia, con estadios y horarios a confirmar.

La actividad continuará un día más tarde, el viernes 17 de julio, con otros dos compromisos de relevancia. River chocará con Aldosivi, mientras que San Lorenzo se cruzará con Riestra, también con sedes a designar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/2065192747535896609&partner=&hide_thread=false

Esta programación llama la atención por su coincidencia temporal con el cierre de la Copa del Mundo. Para las fechas estipuladas por la asociación local, el certamen internacional transitará su etapa definitoria, a pocos días de la gran final del 19 de julio en Nueva York.

Esta superposición del calendario competitivo afectará a los planteles con futbolistas convocados a sus respectivas selecciones. El club de Núñez sufrirá las bajas de los argentinos Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, junto con los extranjeros Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Matías Viña, Kendry Páez y Matías Galarza Fonda.

Por su parte, los otros equipos involucrados en esta fase también registrarán ausencias de peso por el desarrollo del torneo internacional. El conjunto de la Ribera no tendrá a Leandro Paredes, y San Lorenzo no contará con la presencia del paraguayo Orlando Gill.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lali y yanina

Yanina Latorre, sin piedad contra Lali Espósito: "Esta un poco exacerbada con la política"

Al goleador del Galatasaray de Turquía se le vencerá el contrato a fin de este mes.

Ni River ni Newell's: aseguran que un nuevo equipo argentino podría meterse en la pelea por Mauro Icardi

Eduardo Coudet ya tiene un nuevo refuerzo de cara al rearmado del plantel del Millonario.

Llega desde Europa: acaban de confirmar al nuevo refuerzo de River

Muchs hinchas millonarios se acercaron a dar el último adiós al Indio Solari.

River Plate dedicó un video al Indio Solari, tras su fallecimiento: "La banda de mi calle"

El fútbolista viral habló sobre los dos gigantes del fútbol local.

La inesperada confesión de Tim Payne sobre Boca y River que generó euforia entre los hinchas

River hará la pretemporada del 21 junio al 5 de julio en Alicante, España.

Di Carlo confirmó que habrá una limpieza en River: "Se van a ir alrededor de 15 jugadores"

Rating Cero

Rodrigo de De Paul y Tini Stoessel llevan varios años de relación y planean casarse. 

Tini y De Paul cambiaron la fecha de su casamiento y desataron una guerra inesperada

Moria y esteban

Esteban Lamothe le admitió a Moria que fantaseó con ella: "Emitís algo sexual muy fuerte"

Yanina contra adorni

Yanina Latorre sin piedad contra Manuel Adorni: "Es un cínico que nos toma de boludos"

La relación entre Vicuña e Icardi, cada vez más tensa.

Un detalle en redes sociales encendió la interna entre Vicuña e Icardi: "Me hackearon"

Un curioso robo alteró la convivencia dentro de la casa.

Acusaron a una participante de Gran Hermano por un insólito robo: "¡Qué asco!"

Moria y Antonela.

Moria Casán opinó sobre las cirugías y destrozó a Antonela Roccuzzo: "Si la agarran a ella le encuentran de todo"

últimas noticias

La Copa Argentina no para durante el mundial.

Confirmado: Boca y River jugarán sus partidos de Copa Argentina durante el Mundial

Hace 10 minutos
play

Nueva denuncia contra Facundo Leal: fue imputado por enriquecimiento ilícito por obras en aeropuertos

Hace 45 minutos
Rodrigo de De Paul y Tini Stoessel llevan varios años de relación y planean casarse. 

Tini y De Paul cambiaron la fecha de su casamiento y desataron una guerra inesperada

Hace 1 hora
Avanza la investigación por el caso del fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado: la Justicia confirmó la prisión preventiva para un acusado

Hace 1 hora
Karina Milei junto a Patricia Bullrich maquillan la interna de La Libertad Avanza.

En medio del escándalo de Adorni, Karina Milei mostró una foto de unidad con Bullrich

Hace 2 horas