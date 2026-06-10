Confirmaron cuándo se va la humedad y vuelve el sol al cielo del AMBA

Tras tres semanas de nubosidad que tiñe los días de gris, se viene un cambio con la llegada de una masa de aire más fría y seca que modificará las condiciones meteorológicas.

El sol viene siendo esquivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y buena parte de la región rioplatense, con unas tres semanas de humedad y nubosidad de mayor o menor densidad que tiñe los días de gris. Sin embargo, en las próximas jornadas se viene un cambio con la llegada de una masa de aire más fría y seca que permitirá el regreso del carro de Febo a la vida cotidiana , aunque con un descenso de la temperatura.

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La semana tiene varios pasos hasta llegar al esperado cielo despejado. Tanto el miércoles como buena parte de la mañana del jueves volverán a presentarse con abundante nubosidad , mientras la humedad persiste y el termómetro se mueve en un pequeño margen.

Según destaca Meteored, recién durante la tarde del jueves se espera un retorno más sostenido de los momentos de sol , y el viernes comenzaría una rotación de vientos al sector oeste que permitirá el ingreso de aire más seco , que irá ganándole la pulseada a la humedad.

Esto se combinará con el avance de un frente frío durante el sábado , con un descenso de la temperatura merced del viento sur, que traerá aire más seco. Podría haber algunas lloviznas, las últimas de esta etapa de humedad, y el domingo llegaría la jornada bisagra, con temperaturas más tendientes a 0°, aunque con buena presencia de sol .

Tras este arribo de aire frío, el comienzo de la próxima semana presentaría condiciones más secas en gran parte del centro y norte del país. Las temperaturas comenzarán a recuperarse gradualmente, aunque dentro de un contexto plenamente invernal.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada de miércoles fresca y húmeda, a tono con lo que viene sucediendo, con neblinas matinales y leve probabilidad de lluvias para la noche. La temperatura se moverá entre los 9° y 15°.

El mismo escenario continuaría durante el resto de la semana, con algún instante de corrimiento de las nubes entre jueves y viernes, para dar paso a un día gris y lluvioso el sábado. El domingo, un frente frío y seco cambiaría el panorama meteorológico para las jornadas subsiguientes.