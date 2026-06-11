Tini y De Paul cambiaron la fecha de su casamiento y desataron una guerra inesperada

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Tini Stoessel y Rodrigo De Paul cambiaron la fecha de su casamiento y desataron una guerra inesperada

Pepe Ochoa difundió una denuncia contra la organizadora del evento y reveló que la decisión de la pareja le habría generado conflictos con otra clienta. Las repercusiones no tardaron en llegar.

Rodrigo de De Paul y Tini Stoessel llevan varios años de relación y planean casarse. 

Rodrigo de De Paul y Tini Stoessel llevan varios años de relación y planean casarse. 

Instagram: rodridepaul

Los detalles que rodean al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul indican que no sería todo color de rosa. Según reveló Pepe Ochoa en LAM, una decisión tomada por la pareja generó un fuerte conflicto que involucra a la organizadora del evento y a otra de sus clientas.

Tini Stoessel y María Becerra forjaron una férrea amistad, más allá de colaborar entre sí en varias canciones.
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El periodista explicó que la mujer tenía fecha confirmada para casarse, pero la organizadora le pidió que la cambie porque la intérprete de Cupido modificó la suya. "Tini tiene embelesada a la wedding planner y dejó de lado a otras que también la contrataron", explicó.

En este sentido, detalló que la empresaria le habría pedido a su segunda clienta que modificara la fecha de su casamiento si quería contar con su presencia. Según relató, esta situación generó un profundo enojo en la novia, que no entiende por qué la organizadora estaría priorizando a Tini Stoessel por sobre ella, teniendo en cuenta que ambas contrataron sus servicios.

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"Tini tuvo que cambiar la fecha por su agenda y la de él, entonces la movió para después de Navidad. Un día, se levantó y dijo que quería casarse antes, el mismo día que la otra novia. Entonces, la wedding planner le dijo a la desconocida que no iba a ir a su boda porque tenía otra mejor", deslizó el panelista. Aclaró que no se trató de una petición de la cantante, sino que fue una decisión personal de la organizadora, que luego aseguró es Bárbara Diez.

La nueva fecha de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

"Ellos se querían casar el 26, pero después adelantaron la fecha para el 19", agregó Pepe, quien además aseguró que la organizadora le habría garantizado que tanto ella como parte de su mejor equipo estarían presentes en la noche soñada de Stoessel.

La novia denunciante busca obtener una respuesta concreta por parte de Bárbara Diez. En caso de que la organizadora no pueda asistir personalmente a su casamiento, exige que la persona que quede a cargo de la coordinación del evento sea responsable, y que todo se desarrolle según lo previsto. De lo contrario, advirtió que cancelará los servicios contratados.

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