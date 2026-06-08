La semana comienza con alerta amarilla por lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires

Avanza junio y la semana comienza con precipitaciones y un fuerte descenso de temperatura, luego de varias jornadas de humedad y un pequeño recreo térmico. En ese marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por lluvias y tormentas en tres provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El organismo lanzó aviso por tormentas para la totalidad del territorio de Formosa, y por lluvias para el sur de Entre Ríos, CABA y el noreste de la provincia de Buenos Aires.
El área será afectada por lluvias persistentes, con valores esperados de precipitación acumulada entre los 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.
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Hay alerta amarilla en cuatro distritos este lunes.
SMN
Alerta amarilla por lluvias: el pronóstico para el lunes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores
El SMN anticipa una jornada lluviosa en el ámbito del Río de la Plata, con precipitaciones más fuertes durante la mañana que irán menguando hacia la noche, con vientos del sudeste y una corta amplitud térmica, con una temperatura que se moverá entre los 12° y 14°.
Luego, los días continuarán con cielo cubierto y mínimas bajas, mientras el invierno se acerca y el mercurio desciende en los termómetros.
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Hay alerta amarilla por lluvias para este lunes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
SMN
Noticia en desarrollo.-