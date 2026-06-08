8 de junio de 2026 Inicio
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La semana comienza con alerta amarilla por lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó aviso por abundantes precipitaciones en la zona del Río de la Plata, mientras se avecinan jornadas con descenso de temperatura.

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Lunes lluvioso en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Lunes lluvioso en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Avanza junio y la semana comienza con precipitaciones y un fuerte descenso de temperatura, luego de varias jornadas de humedad y un pequeño recreo térmico. En ese marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por lluvias y tormentas en tres provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Diez provincias bajo alerta amarilla por tormentas para este domingo.
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El organismo lanzó aviso por tormentas para la totalidad del territorio de Formosa, y por lluvias para el sur de Entre Ríos, CABA y el noreste de la provincia de Buenos Aires.

El área será afectada por lluvias persistentes, con valores esperados de precipitación acumulada entre los 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

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Hay alerta amarilla en cuatro distritos este lunes.

Hay alerta amarilla en cuatro distritos este lunes.

Alerta amarilla por lluvias: el pronóstico para el lunes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El SMN anticipa una jornada lluviosa en el ámbito del Río de la Plata, con precipitaciones más fuertes durante la mañana que irán menguando hacia la noche, con vientos del sudeste y una corta amplitud térmica, con una temperatura que se moverá entre los 12° y 14°.

Luego, los días continuarán con cielo cubierto y mínimas bajas, mientras el invierno se acerca y el mercurio desciende en los termómetros.

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Hay alerta amarilla por lluvias para este lunes en el &Aacute;rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Hay alerta amarilla por lluvias para este lunes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Noticia en desarrollo.-

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