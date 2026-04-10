10 de abril de 2026 Inicio
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Tras el paro de colectivos, qué líneas no circulan este viernes 10 de abril

Muchos usuarios tuvieron dificultades para viajar en los últimos días; algunos incluso aseguraron tardar casi el doble de tiempo por las demoras y la reducción del transporte.

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Cómo siguen funcionando las líneas de colectivo en Buenos Aires. 

Cómo siguen funcionando las líneas de colectivo en Buenos Aires. 

Camila Alonso Suárez

El panorama del transporte público en el AMBA presenta una leve mejoría, aunque la tensión persiste. Tras una jornada de jueves marcada por la retención de tareas, el escenario para este viernes 10 de abril muestra una división marcada entre las líneas que logran restablecer sus frecuencias y aquellas que continúan con el servicio resentido por el conflicto salarial.

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En las últimas horas, las cámaras empresarias mantuvieron un encuentro con autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación. Si bien se acordó la creación de "mesas de trabajo técnicas" para mantener un diálogo permanente, las empresas alertaron mediante un comunicado que la crisis está lejos de resolverse. Por lo que continuarán las demoras en el servicio.

colectivos buenos aires amba transporte público

A pesar de que las empresas recibirán una primera partida de subsidios correspondiente a abril —lo que facilitará el pago de los sueldos adeudados a los choferes—, subrayaron que este ingreso es solo un alivio momentáneo. En este contexto, advirtieron que continuarán brindando servicio bajo un esfuerzo extremo, operando con recursos financieros muy ajustados que limitan la capacidad de respuesta frente a la demanda de los usuarios.

Cómo siguen funcionando las líneas de colectivo en Buenos Aires

Si bien el servicio de todas las líneas vuelve a funcionar este viernes, no está totalmente normalizado y algunas líneas mantendrán el esquema reducido de ayer. Se espera una mejora en el promedio general de las siguientes líneas de jurisdicción provincial y nacional:

  • Líneas con mejora en la frecuencia: 136, 163, 166, 176, 182, 194, 195, 228, 236, 237, 269, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 395, 441, 443B, 448, 503, 504, 507, 510, 634, 670 y 741.

A diferencia del conurbano, las 28 líneas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires operarán prácticamente con normalidad, según señaló Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA). Según sus dichos, esto se debe a que este sector no registra deudas en concepto de subsidios, manteniendo sus pagos al día y garantizando así la regularidad de sus recorridos para los pasajeros porteños.

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