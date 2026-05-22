Sorpresivo paro de colectivos en cinco líneas de Buenos Aires: cuáles no funcionan Los trabajadores realizan una medida de fuerza luego de que no les paguen de manera total el sueldo correspondiente a lo trabajado en abril. Las empresas aseguran que hubo demoras en los pagos de subsidios. Por Agregar C5N en









¿Qué colectivos están de paro? Redes sociales

Los trabajadores de las líneas 10, 511, 512, 513 y 514 que pertenecen a Necochea y Quequén realizan un paro total de colectivos desde el miércoles, luego de que no les paguen de manera total el sueldo correspondiente a lo trabajado en abril. Las empresas aseguran que hubo demoras en los pagos de subsidios.

La medida impacta a las líneas urbanas que conectan distintos puntos de Necochea y Ququén. La protesta inició el miércoles 20 de mayo y diagramaron dos franjas para no prestar servicio con la intención de no perjudicar al pasajero y mantener su reclamo.

El martes hicieron un reclamo desde las 14 y hasta las 16:30, pero se confirmó la medida el miércoles con dos turnos, al igual que se hizo el jueves y se hará el viernes. No habrá circulación desde las 9 hasta las 11 y luego desde las 14 y hasta las 16.

Las empresas aseguran que atraviesan una situación económica crítica debido a la caída en la recaudación y la demora de los pagos de los subsidios vinculados a los atributos sociales de la SUBE.

Colectivos Redes sociales

Esos retrasos provocan la dificultad de pagar a tiempo, según indican. Mientras que, los gremios aseguran que los choferes son “los que pagan los platos rotos”. Por eso realizan el reclamo. Aún no hay respuestas para poder normalizar el servicio.