Una línea de tren vuelve a reducir la frecuencia del servicio: cuáles son los nuevos horarios El nuevo cronograma comenzará a regir el 19 de mayo y reducirá la cantidad de trenes de recorrido completo entre Villa Rosa y Retiro durante los días laborales. Las frecuencias pasarán de 15 minutos a 17 y 20 minutos de espera, mientras que el domingo las distancias serán de hasta 45 minutos. Por Agregar C5N en









Actualmente en el Belgrano Norte funcionaba 105 servicios diarios, ahora pasarán a ser 93.

La empresa Ferrovías anunció un nuevo cronograma de horarios en el servicio del Belgrano Norte que generará un dolor de cabeza a los usuarios que viajen diariamente en el transporte público. Habrá una reducción de servicio y mayor tiempo de espera.

La medida comenzará a regir a partir de este martes 19 de mayo, afectando así a miles de pasajeros que utilizan diariamente el servicio que conecta la estación Estación Villa Rosa hasta Retiro.

“A partir del 19 de mayo los trenes circularán con un nuevo cronograma”, anunció la propia empresa en las redes sociales y en los altos parlantes de las estaciones, sin embargo, no dieron más precisión de los motivos para tomar dicha medida.

Hasta el momento, circulan 105 trenes completos por día de lunes a viernes, sin embargo, con el nuevo cronograma el servicio tendrá una reducción y pasará a tan solo 93. De esta manera, la quita de estos 12 servicios diarios afecta ambos sentidos de circulación.

Ahora la frecuencia del servicio pasará de entre 18 y 20 minutos en horas pico, cuando antes era cada 15 minutos. Si bien los sábados no se sentirá la cantidad de tiempo de espera, el domingo habrá más distancias: pasará de 30 minutos a casi 45.

Esta decisión se suma al amento en el boleto que comenzó a regir este lunes 18 con subas de hasta 18% que lleva el boleto mínimo de $280 a $330. Este no será la única suba del año, ya que anunciaron que continuará con subas mensuales de 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre, hasta alcanzar los $528. “El objetivo oficial es reducir el atraso acumulado, ya que la tarifa apenas cubre una fracción del costo del servicio”, indicaron desde la Secretaría de Transporte. Los nuevos horarios del Belgrano Norte Horarios Ferrovías 2026