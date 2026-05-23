Tragedia en Barracas: un hombre murió tras ser atropellado por el tren Roca

El hecho ocurrió en la intersección de Alvarado y Santa Magdalena, donde debió presentarse personal del SAME y constató finalmente el deceso de la persona mayor de edad.

El hombre había salido desde la estación Constitución.

Un hombre falleció este sábado luego de ser embestido por una formación de la línea Línea Roca. El hecho ocurrió a la altura del barrio porteño de Barracas, mientras el tren circulaba por el ramal Temperley con pasajeros a bordo.

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Según informaron fuentes policiales, el episodio se produjo en el cruce de las calles Alvarado y Santa Magdalena. Hasta allí se desplazó personal del SAME, que confirmó la muerte de la víctima en el lugar.

Asimismo, según se pudo saber, la formación en la que viajaba el hombre que fue atropellado había partido desde Constitución con destino a Bosques.

El hombre fue embestido a la altura de Barracas.

A pesar del operativo desplegado tras el accidente, fuentes policiales confirmaron a NA que el servicio no registró demoras importantes debido a la disponibilidad de otras vías en la zona.

Además del personal médico, trabajaron en el lugar efectivos de Bomberos de la Ciudad, que colaboraron con las tareas de asistencia y evacuación de los pasajeros.

En paralelo, integrantes de la Unidad de Accidentología de la Policía Federal Argentina llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.