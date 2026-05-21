21 de mayo de 2026 Inicio
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Colectivos de Zona Norte: se definió que dos líneas pasarán a ser ramal de otra

La Compañía Noroeste S.A.T. absorbió los recorridos operados por Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), que presentó quiebra y desde hace un mes dejó a miles de pasajeros sin servicio en San Isidro y Vicente López. Según el gobierno local, podrían comenzar a funcionar el fin de semana.

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La línea 343 absorbe los recorridos de dos de las que operaba Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM).

La línea 343 absorbe los recorridos de dos de las que operaba Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM).

Instagram linea 343

Ya lleva un mes el escenario de incertidumbre de miles de vecinos de Zona Norte, especialmente del municipio de San Isidro, quienes siguen con su movilidad restringida desde hace casi tres semanas tras la presentación de la quiebra de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), operadora de las líneas de colectivo 333, 407, 437 y 707, que llevó a un paro por tiempo indeterminado de los choferes, quienes no cobran el sueldo desde hace tres meses. Mientras tanto, ya se confirmó que otra empresa se hará cargo de al menos dos de los recorridos, que podrían a comenzar a funcionar durante el fin de semana.

La medida responde a trabajos de renovación del sistema de señalamiento.
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La Compañía Noroeste S.A.T., a cargo de varias líneas que circulan por el conurbano bonaerense, entre ellas la célebre 343, operará la línea 333, de jurisdicción provincial, que conecta las localidades de Boulogne, San Isidro, Carapachay y Olivos; y un ramal todavía no confirmado de la línea 707, municipal, posiblemente el B, que reemplazó el año pasado a los antiguos verde y rojo que circulaban por Santa Fe/Centenario.

Lo que se absorben son los recorridos, pero el servicio se dará mediante colectivos de la línea 343, que en sus carteles ramaleros contarán con las leyendas "Ex 333 Carapachay" y "Ex 707 x Acassuso".

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Las líneas 333 y al menos un ramal de la 707 pasan a ser ramales del 343.

Las líneas 333 y al menos un ramal de la 707 pasan a ser ramales del 343.

San Isidro revocó la concesión de la línea 707

Por su parte, el Concejo Deliberante de San Isidro aprobó este miércoles la caducidad de la concesión de la línea municipal 707, que había sido operada por MOGSM, una iniciativa que obtuvo respaldo mayoritario de todos los bloques.

Según indicó el portal La Noticia Web, el presidente del cuerpo, Jorge Álvarez, aseguró que las gestiones con el gobierno provincial para normalizar el servicio ya están avanzadas, con diálogo con el sindicato y las empresas interesadas. En ese marco, reveló que se avanza en acuerdos para que las compañías que absorban los recorridos incorporen también a trabajadores de MOGSM. Incluso, indicó que ya se realizó un relevamiento conjunto del personal para facilitar ese proceso.

El dirigente oficialista sostuvo que, si no surgen nuevas demoras, algunas líneas podrían comenzar a funcionar nuevamente "entre el fin de semana y, a más tardar, el martes próximo".

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Los choferes de MOGSM, de paro por tiempo indeterminado.

Los choferes de MOGSM, de paro por tiempo indeterminado.

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