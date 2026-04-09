Crisis de los colectivos: empresas advierten que no hay solución inmediata y ponen en duda la normalización del servicio Las cuatro cámaras empresariales de transporte mantuvieron una reunión con el Gobierno y acordaron realizar una mesa de diálogo, pero reconocieron que la situación es "crítica". Por + Seguir en







Este jueves hubo una reducción de la frecuencia en las unidades.

Las cámaras empresarias del transporte público de pasajeros alertaron que la crisis del sector continuará sin una solución de corto plazo, pese a la reunión mantenida este jueves con autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación donde exigieron el pago de la deuda existente y renovaron el reclamo por más fondos.

En un comunicado oficial, las compañías que prestan servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) señalaron que la situación es "crítica" y que, por el momento, no se logró revertir el escenario actual. Sin embargo, acordaron "la conformación de mesas de trabajo técnicas para establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias".

Según indicaron, si bien el Gobierno reconoció la gravedad del problema, no hubo avances concretos que permitan garantizar la normalización del servicio. En ese marco, las empresas aseguraron que continuarán operando "con el máximo esfuerzo posible", aunque advirtieron que lo hacen en condiciones económicas y financieras "extremadamente limitadas".

paradas colectivos Las paradas de colectivos estuvieron abarrotadas de gente por la retención de tareas. En paralelo, informaron que recibirán fondos correspondientes al primer pago de subsidios de abril, lo que permitirá avanzar con el desembolso de salarios adeudados. No obstante, aclararon que se trata de un alivio temporal y que no resuelve el problema de fondo que atraviesa el transporte.

Entre los asistentes a la reunión estuvieron el secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés. Por el sector empresario participaron Luciano Fusaro (AAETA), Luis Brusca Ferreira (CEUTUPBA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).

Por último, desmintieron versiones sobre una supuesta regularización inmediata del servicio y remarcaron que la situación aún está lejos de normalizarse. "No es correcto que se haya informado que mañana (por el viernes) se comenzará a percibir lo adeudado ni que se normalizará el servicio en su totalidad", concluyeron. Mirá el comunicado oficial de las 4 cámaras empresariales del transporte comunicado de prensa empresa transporte