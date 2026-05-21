21 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Atención: una línea de tren funcionará con servicio limitado el fin de semana largo

Las obras de infraestructura en una estación condicionan su recorrido del durante tres días consecutivos. Los pasajeros deberán buscar opciones alternativas hasta la normalización del recorrido completo.

Por
La medida responde a trabajos de renovación del sistema de señalamiento.

La medida responde a trabajos de renovación del sistema de señalamiento.

Télam

La línea Sarmiento no operará con normalidad durante el fin de semana largo. Trenes Argentinos confirmó que desde el primer servicio del sábado 23 de mayo y hasta el último del lunes 25, el ramal Once-Moreno circulará únicamente entre Once y Merlo, con el tramo Moreno-Mercedes completamente interrumpido.

La línea 343 absorbe los recorridos de dos de las que operaba Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM).
Te puede interesar:

Colectivos: la línea 333 y parte de la 707 serán ramales de la 343

La medida responde a trabajos de renovación del sistema de señalamiento que se ejecutan en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional. Según explicó el organismo en un comunicado oficial, "para los trabajos es necesario que los trenes no circulen por el sector por cuestiones de seguridad operacional". El martes 26 el servicio volverá a sus frecuencias habituales.

Las tareas se concentran en la modernización de la mesa de mando de la cabina de señales y cambios que opera en la estación Moreno, y forman parte de un proceso de recuperación de cabinas más amplio que también contempla las mesas de Castelar y Haedo. La intervención tiene una condición climática, ya que si las condiciones del tiempo son desfavorables, la obra podría suspenderse.

Para mantenerse informados ante posibles cambios, los pasajeros pueden consultar las novedades en el sitio oficial del Gobierno Nacional o a través de la aplicación de Trenes Argentinos.

Tren Sarmiento

Estaciones de la línea Sarmiento que no estarán operativas el fin de semana largo

El tramo que quedará sin servicio entre el sábado y el lunes es el que une Moreno con Mercedes. Las estaciones que permanecerán fuera de operación son La Reja, Francisco Álvarez, Ingeniero Pablo Marín, Las Malvinas, General Rodríguez, La Fraternidad, Lezica y Torrezuri, Universidad de Luján, Luján, Jáuregui, Olivera, Gowland y Mercedes.

El ramal que sí continuará funcionando con servicio regular, aunque acotado, es el que va de Once a Merlo, con paradas en Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua y Merlo. Los trenes no llegarán a Paso del Rey ni a Moreno durante los tres días del fin de semana largo.

Problemas en el tren Sarmiento 17-11-25

Quienes dependan de las estaciones suspendidas deberán planificar alternativas de transporte con tiempo, especialmente considerando el mayor movimiento habitual que generan los fines de semana largos en los accesos al interior de la provincia de Buenos Aires.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una formación del Tren San Martín que circulaba hacia Retiro

Accidente en Pilar: un camión fue embestido por una formación del tren San Martín

Actualmenteen el Belgrano Norte funcionaba 105 servicios diarios, ahora pasarán a ser 93.

El Belgrano Norte vuelve a reducir la frecuencia del servicio: cuáles son los nuevos horarios

play

Ya rige el aumento en el transporte público: cuánto sale viajar en colectivo y tren

Tarifazo: el boleto mínimo de colectivo pasa a $714 y el de tren a $330.

Otro golpe al bolsillo: a partir de mañana aumentan colectivos y trenes en el AMBA

Rosario fue una de las ciudades que implementó tarjetas magnéticas ante el problema de la falta de monedas entre los 90 y los 2000.

Los abuelos de la SUBE: las tarjetas magnéticas para viajar en colectivo ante la falta de monedas

Jorge Macri le respondió a Patricia Bullrich. 

Jorge Macri cruzó a Bullrich por sus críticas al servicio de subtes: "Volvió a ser una prioridad"

Rating Cero

Pato Fonetanet y su banda de música vuelven al escenario para reencontrarse con sus fanáticos.

Don Osvaldo anunció un nuevo show y desató la euforia de sus fanáticos: cuándo y dónde será

La artista comentó el estado de su salud en su reingreso

Andrea del Boca rompió el silencio y dio detalles sobre su salud tras volver a Gran Hermano

Paula Chaves hablo sobre una decisión íntima que tomaron con Pedro Alfonso, su marido.

"Fue una daga en el pecho": el duro momento de Paula Chaves y Pedro Alfonso tras una fuerte decisión

La convivencia ya está presentando tensiones. 

Escándalo en Gran Hermano: los nuevos ingresaron a la casa y liquidaron a sus compañeros por un motivo asqueroso

Se definieron los reingresos en La casa más famosa

Denuncia contra la producción de Gran Hermano: una ex participante se siente "humillada" por no entrar en el repechaje

Wanda Nara, en el centro de la polémica por los Martín Fierro.

Polémica por los Martín Fierro: reconocido conductor habló de irregularidades por el premio a Wanda Nara

últimas noticias

Pato Fonetanet y su banda de música vuelven al escenario para reencontrarse con sus fanáticos.

Don Osvaldo anunció un nuevo show y desató la euforia de sus fanáticos: cuándo y dónde será

Hace 3 minutos
Lionel Scaloni analizar llevar a un jugador N°27

Lionel Scaloni llevaría al Mundial 2026 un jugador 27: quién sería el elegido

Hace 17 minutos
Nicolás Otamendi tiene acordado firmar un contraro por 18 meses con River.

Después del Mundial 2026, Otamendi será jugador de River

Hace 23 minutos
La artista comentó el estado de su salud en su reingreso

Andrea del Boca rompió el silencio y dio detalles sobre su salud tras volver a Gran Hermano

Hace 30 minutos
La medida responde a trabajos de renovación del sistema de señalamiento.

Atención: una línea de tren funcionará con servicio limitado el fin de semana largo

Hace 42 minutos