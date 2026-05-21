Atención: una línea de tren funcionará con servicio limitado el fin de semana largo

Las obras de infraestructura en una estación condicionan su recorrido del durante tres días consecutivos. Los pasajeros deberán buscar opciones alternativas hasta la normalización del recorrido completo.

La línea Sarmiento no operará con normalidad durante el fin de semana largo. Trenes Argentinos confirmó que desde el primer servicio del sábado 23 de mayo y hasta el último del lunes 25, el ramal Once-Moreno circulará únicamente entre Once y Merlo , con el tramo Moreno-Mercedes completamente interrumpido.

Colectivos: la línea 333 y parte de la 707 serán ramales de la 343

La medida responde a trabajos de renovación del sistema de señalamiento que se ejecutan en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional. Según explicó el organismo en un comunicado oficial, "para los trabajos es necesario que los trenes no circulen por el sector por cuestiones de seguridad operacional". El martes 26 el servicio volverá a sus frecuencias habituales.

Las tareas se concentran en la modernización de la mesa de mando de la cabina de señales y cambios que opera en la estación Moreno, y forman parte de un proceso de recuperación de cabinas más amplio que también contempla las mesas de Castelar y Haedo. La intervención tiene una condición climática, ya que si las condiciones del tiempo son desfavorables, la obra podría suspenderse.

Para mantenerse informados ante posibles cambios, los pasajeros pueden consultar las novedades en el sitio oficial del Gobierno Nacional o a través de la aplicación de Trenes Argentinos.

Estaciones de la línea Sarmiento que no estarán operativas el fin de semana largo

El tramo que quedará sin servicio entre el sábado y el lunes es el que une Moreno con Mercedes. Las estaciones que permanecerán fuera de operación son La Reja, Francisco Álvarez, Ingeniero Pablo Marín, Las Malvinas, General Rodríguez, La Fraternidad, Lezica y Torrezuri, Universidad de Luján, Luján, Jáuregui, Olivera, Gowland y Mercedes.

El ramal que sí continuará funcionando con servicio regular, aunque acotado, es el que va de Once a Merlo, con paradas en Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua y Merlo. Los trenes no llegarán a Paso del Rey ni a Moreno durante los tres días del fin de semana largo.

Problemas en el tren Sarmiento 17-11-25 X @TrenSarmientoFC

Quienes dependan de las estaciones suspendidas deberán planificar alternativas de transporte con tiempo, especialmente considerando el mayor movimiento habitual que generan los fines de semana largos en los accesos al interior de la provincia de Buenos Aires.