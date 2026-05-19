19 de mayo de 2026 Inicio
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Accidente en Pilar: un camión fue embestido por una formación del tren San Martín

El accidente ocurrió cerca de las 8.30 en el cruce ferroviario de calle Olavarría, entre San Martín y Ruta 40, en la zona de Perdriel. Vecinos afirman que la barrera no funcionaba.

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Una formación del Tren San Martín que circulaba hacia Retiro

Una formación del Tren San Martín que circulaba hacia Retiro

El servicio del tren San Martín quedó interrumpido por el choque de una formación contra un camión cuando cruzaba la barrera en la localidad de Pilar. Por el momento no se registraron heridos.

Actualmenteen el Belgrano Norte funcionaba 105 servicios diarios, ahora pasarán a ser 93.
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El accidente ocurrió a las 8:30 de este martes cuando el tren, que iba a sentido Retiro, embistió en la parte trasera del camión que portaba botellas de agua, en el paso a nivel Kirchner, cerca del microestadio municipal. Como consecuencia del incidente el servicio estuvo circulando de manera limitada sin llegar hasta la estación Cabred.

Los propios vecinos reportaron que la señalización no estaba funcionando desde la noche anterior y por eso el vehículo de alto cauda habría cruzado sin percatarse que se acercaba dicha formación que era de carga.

Desde Trenes Argentinos aseguraron que la barrera estaba baja y al mismo tiempo, informaron que el impacto ya fue judicializado y se llevaron a cabo los trabajos correspondientes de limpieza para que pueda reanudarse el servicio ya que el cambión quedó obstruyendo ambas vías de circulación.

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De acuerdo con la información policial, el camión era conducido por un hombre de 23 años, mientras que la locomotora 707 de la formación 4100 estaba al mando del motorman de 40 años.

Tras el impacto, rápidamente personal policial, ambulancias y equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar, confirmando que el conductor del camión se encontraba fuera de peligro.

De igual modo, cuando estaban tratando de hacer limpiar la zona comenzaron a llegar vecinos para llevarse la mercadería que quedó desparramada en el lugar. También hubo empujones y forcejeos.

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