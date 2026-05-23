Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios públicos en CABA

Se diagramó un cronograma especial, que impactará en el funcionamiento del transporte, los hospitales y otras prestaciones.

La Ciudad de Buenos Aires aplicará un cronograma especial para los servicios públicos durante el fin de semana largo por el feriado del 25 de Mayo. La situación afectará el funcionamiento del transporte, los hospitales y otras prestaciones.

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Si bien la jornada en homenaje a la Revolución de Mayo de 1810 será el lunes, durante el fin de semana habrá distintas actividades alusivas en algunos barrios donde se organizan peñas, ferias gastronómicas y otras propuestas recreativas. El feriado suele ser aprovechado para el descanso, por lo que hay menos movimiento.

Según información oficial de la Ciudad de Buenos Aires, las líneas del subte y premetro operarán de 8 a 22 horas durante el lunes.

Juan Manuel de Rosas – Villa Urquiza: 08:00 a 22:00

Leandro N. Alem: 08:00 a 22:31

Línea C

Constitución: 08:00 a 22:21

Retiro: 08:00 a 22:34

Línea D

Congreso de Tucumán: 08:00 a 22:00

Catedral: 08:00 a 22:31

Línea E

Retiro: 08:00 a 22:28

Plaza de los Virreyes – Eva Perón: 08:00 a 21:56

Línea H

Hospitales: 08:00 a 22:51

Facultad de Derecho – Julieta Lanteri: 08:00 a 22:29

subte linea D

Premetro

Intendente Saguier a Centro Cívico Lugano: hasta las 21:00

Centro Cívico Lugano a Intendente Saguier: hasta las 21:32

Intendente Saguier a General Savio: hasta las 20:47

General Savio a Intendente Saguier: hasta las 21:19

Mientras que, los colectivos y trenes como el Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Belgrano Sur funcionarán con esquema reducido, por lo que habrá más demoras de lo habitual.

El estacionamiento estará permitido en las avenidas y calles donde se permite estacionar de 7 a 21 y las restricciones quedarán suspendidas. Los peajes de AUSA operarán en modalidad de feriado con menos cabinas habilitadas.

Habrá controles de alcoholemia activos y sistema de acarreo solo para infracciones graves o emergencias.

Control de alcoholemia CABA

Mientras que, los hospitales públicos funcionarán únicamente con guardias y atención para emergencias. No habrá consultorios externos ni turnos programados.

Por último, los espacios verdes estarán abiertos al público al igual que Ecoparque, el Planetario y la reserva ecológica. Sin embargo, el Jardín Botánico permanecerá cerrado.