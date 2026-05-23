23 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios públicos en CABA

Se diagramó un cronograma especial, que impactará en el funcionamiento del transporte, los hospitales y otras prestaciones.

Por
¿Cómo funcionará el subte el finde largo?

¿Cómo funcionará el subte el finde largo?

Redes sociales

La Ciudad de Buenos Aires aplicará un cronograma especial para los servicios públicos durante el fin de semana largo por el feriado del 25 de Mayo. La situación afectará el funcionamiento del transporte, los hospitales y otras prestaciones.

Una multitud copó las calles para ovacionar a los campeones en 2022.
Te puede interesar:

De los salvajes años 80 a los festejos del Bicentenario: el Obelisco como gran escenario de la Argentina

Si bien la jornada en homenaje a la Revolución de Mayo de 1810 será el lunes, durante el fin de semana habrá distintas actividades alusivas en algunos barrios donde se organizan peñas, ferias gastronómicas y otras propuestas recreativas. El feriado suele ser aprovechado para el descanso, por lo que hay menos movimiento.

Según información oficial de la Ciudad de Buenos Aires, las líneas del subte y premetro operarán de 8 a 22 horas durante el lunes.

Subte A

  • San Pedrito: 08:00 a 22:08
  • Plaza de Mayo – Casa Rosada: 08:00 a 22:36

Línea B

  • Juan Manuel de Rosas – Villa Urquiza: 08:00 a 22:00
  • Leandro N. Alem: 08:00 a 22:31

Línea C

  • Constitución: 08:00 a 22:21
  • Retiro: 08:00 a 22:34

Línea D

  • Congreso de Tucumán: 08:00 a 22:00
  • Catedral: 08:00 a 22:31

Línea E

  • Retiro: 08:00 a 22:28
  • Plaza de los Virreyes – Eva Perón: 08:00 a 21:56

Línea H

  • Hospitales: 08:00 a 22:51
  • Facultad de Derecho – Julieta Lanteri: 08:00 a 22:29
subte linea D

Premetro

  • Intendente Saguier a Centro Cívico Lugano: hasta las 21:00
  • Centro Cívico Lugano a Intendente Saguier: hasta las 21:32
  • Intendente Saguier a General Savio: hasta las 20:47
  • General Savio a Intendente Saguier: hasta las 21:19

Mientras que, los colectivos y trenes como el Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Belgrano Sur funcionarán con esquema reducido, por lo que habrá más demoras de lo habitual.

El estacionamiento estará permitido en las avenidas y calles donde se permite estacionar de 7 a 21 y las restricciones quedarán suspendidas. Los peajes de AUSA operarán en modalidad de feriado con menos cabinas habilitadas.

Habrá controles de alcoholemia activos y sistema de acarreo solo para infracciones graves o emergencias.

Control de alcoholemia CABA

Mientras que, los hospitales públicos funcionarán únicamente con guardias y atención para emergencias. No habrá consultorios externos ni turnos programados.

Por último, los espacios verdes estarán abiertos al público al igual que Ecoparque, el Planetario y la reserva ecológica. Sin embargo, el Jardín Botánico permanecerá cerrado.

Ecoparque

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Acto de inauguración del Obelisco, en una imagen del gran fotógrafo argentino Horacio Coppola.

90 años del Obelisco: una obra en tiempo récord, que casi fue demolida y estuvo marcada por una tragedia

play

Un apagón en la Ciudad afectó a más de 100 mil usuarios

El apagón en Edesur dejó más de 110.000 damnificados en la zona afectada a las 4 de la mañana.

Corte del servicio eléctrico: cuáles fueron los barrios afectados

El primer encuentro se realizarà este 25 de mayo.

La Variante: ajedrez "cara a cara" y piano en vivo para un nuevo espacio cultural de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires vivirá un fin de semana con muchas actividades.

Actividades gratuitas en Buenos Aires para disfrutar por el fin de semana largo del 25 de mayo

El famoso sanatorio sufrió una reubicación de sus áreas 

Un reconocido sanatorio de Buenos Aires cerró una de sus áreas: los motivos

Rating Cero

Emilia Mernes habló sobre Tini Stoessel.

Emilia Mernes habló por primera vez de su escándalo con Tini Stoessel

La mamá de Carlota Bigliani atraviesa una difícil situación de salud.

El terrible momento que atraviesa Carlota Bigliani, ex Gran Hermano: "Estoy angustiada"

Rodolfo desmiente los rumores con Cristina Perez

Rodolfo Barili aclaró cómo está su relación con Cristina Pérez: "Somos gente adulta"

Separación y escándalo.

Vinícius Junior se separó y desató un escándalo: qué famosas estarían involucradas

Bejamín Vicuña y la China Suárez.

La inesperada reacción de Benjamín Vicuña tras los dichos de La China Suárez: "¿De verdad?"

Hans Petersen cruzó a los medios por las versiones sobre la salud de su padre.

"No hay cuadro de estrés": el hijo de Christian Petersen dio detalles sobre su salud

últimas noticias

Emilia Mernes habló sobre Tini Stoessel.

Emilia Mernes habló por primera vez de su escándalo con Tini Stoessel

Hace 21 minutos
play

Accidente en Ruta 9: qué camino tomar para evitar el colapso de tránsito

Hace 30 minutos
Franco va por una nueva jornada en Canadá.

Colapinto afronta la carrera Sprint de Canadá de la Fórmula 1

Hace 57 minutos
El dólar mantuvo una semana con cotización estable. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de mayo

Hace 1 hora
Fred Kerley, la estrella de los Juegos Mejorados.

Juegos Mejorados, entre el exceso y el límite de lo peligroso: cuando lo prohibido no existe en el deporte

Hace 1 hora