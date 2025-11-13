13 de noviembre de 2025 Inicio
Tragedia en La Plata: murió una mujer tras un choque entre dos motos

Tenía 33 años y se encontraba en grave estado ya que había sufrido una fractura de costilla con una lesión pulmonar. El fiscal Fernando Padovan imputó a un joven por el hecho.

Una mujer murió tras un choque de motos en La Plata.

Una mujer de 33 años murió mientras se encontraba internada por haber sufrido heridas en un choque entre dos motos en la localidad platense de Abasto. Otras dos personas fueron asistidas y una de ellas fue imputada.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, fuentes del hecho detallaron que el choque se registró cuando una moto Gilera Smash gris conducida por una mujer identificada como María Belén Cardozo chocó con una Honda CG 150 Titan azul manejada por Eloy Montenegro, quien se encontraba junto a Antonio Gabriel Silva, en las calles 523 y 211.

En tanto, el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trasladó a los tres jóvenes heridos al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, aunque luego Romero recibió el alta y Silva fue asistido en el sector de observación, mientras que Cardozo fue intervenida quirúrgicamente de urgencia por una fractura de costilla con una lesión pulmonar.

En este marco, el fiscal Fernando Padován, quien encabeza la UFI N°12 del Departamento Judicial La Plata, imputó a Montenegro por homicidio culposo. Además, pidió analizar los registros de las cámaras de seguridad, la historia clínica de Cardozo y que intervengan los peritos de la morgue.

