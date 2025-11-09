9 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tragedia: un muerto y un herido grave por el choque de una camioneta

El hecho se produjo a la altura de Berazategui. La víctima fatal tenía 43 años y se encontraba domiciliado en Quilmes.

Por
El hecho se produjo en la Ruta 36.

El hecho se produjo en la Ruta 36.

NA

Un hombre murió por un choque sobre la Ruta 36, a la altura del partido de Berazategui, en dirección hacia la ciudad de Buenos Aires. Además, otra persona fue internada en un hospital zonal para ser asistido por médicos ya que se encuentra en grave estado.

El hecho se produjo en Barracas.
Te puede interesar:

Tragedia en Barracas: un motociclista murió al chocar contra un árbol

El hecho se registró sobre el kilómetro 35 de la Ruta 36, cuando el conductor de una camioneta Ford EcoSport color bordó perdió el control, impactó contra el guardarraíl y chocó contra un puente de piedra, por lo que uno de los ocupantes del vehículo falleció, mientras que una persona fue trasladada hacia el Hospital Pueblo de Berazategui.

La víctima fatal, que se llamaba Sergio Daniel Reyes y tenía 43 años, se encontraba domiciliado en la calle Garibaldi 1559 en el partido bonaerense de Quilmes. El personal de la Policía Científica trasladó su cuerpo a la Morgue de Ezpeleta.

En tanto, debido al suceso también se desprendieron una rueda y parte del motor de la camioneta, que chocaron contra una Renault Duster. No obstante, el conductor, identificado como Eduardo César García de 71 años, no sufrió heridas pese al impacto.

En este marco, el caso fue caratulado como "homicidio culposo y lesiones culposas", con la intervención de la fiscal Karina Santolin, del Departamento Judicial Quilmes. Además, el personal de la Comisaría 3° de Berazategui también formó parte de la investigación.

Impactante choque de frente entre dos autos en Puente Avellaneda: tres personas heridas

Un impactante accidente tuvo lugar este sábado en el Puente Avellaneda donde dos autos chocaron de frente dejando el saldo de tres personas heridas con politraumatismos varios. El siniestro ocurrió en la subida del paso sobre nivel, a la altura de la calle Suárez donde el tránsito permanece interrumpido. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Argerich y permanecen internadas en grave estado.

La primera versión del incidente marca que uno de los vehículos habría perdido el control, se cruzó a la mano contraria e impactó de lleno contra la otra unidad. En uno de los autos encontraron varias botellas de alcohol."Es un choque completamente frontal", informó desde el lugar el periodista de C5N Rafael García Palavecino.

El primer rodado involucrado se trató de un Chevrolet Astra, dentro del cual se hallaba un hombre mayor de edad, que quedó atrapado dentro del vehículo, fue liberado por la guardia de Bomberos de la Ciudad y colocado en una tabla rígida para su traslado al centro de salud con diagnóstico de politraumatismo.

En el segundo auto, un Nissan modelo Tiida de color gris, se encontraba otro hombre adulto en estado inconsciente pero con signos vitales, junto a otra mujer, también en estado inconsciente. La guardia de Bomberos realizó las últimas maniobras a fin de liberarla y también fue derivada al Argerich, informó la Policía.

Embed - Impactante choque de frente entre dos autos en Puente Avellaneda: tres personas heridas

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las cámaras de seguridad registraron el brutal atropello en Lanús.

Lanús: manejaba en ojotas y atropelló a tres mujeres

¿Quién está detrás de los femicidios de Mar del Plata? Todavía el caso sigue sin resolverse

Aterró a Mar del Plata al principio de los 2000 y los femicidios quedaron sin resolver: cuál es la historia

El motociclista, de 46 años, falleció en el acto.

Tragedia en Azul: un motociclista murió luego de ser embestido por un camión tras una violenta discusión

Uno de los carteles que aparecieron en un barrio marplatense.

"Te metemos bala": los impactantes carteles de los vecinos, cansados de la inseguridad

A pocos días de cumplirse un mes de su desaparición continúa la búsqueda. 

Jubilados desaparecidos en Chubut: la macabra pista que encontraron cerca de la camioneta

Matilda se mudó a Buenos Aires para poder estudiar en la UBA. 

Investigan el presunto femicidio de una estudiante boliviana que murió tras caer de un balcón

Rating Cero

Dua Lipa junto a su familia, presente en la cancha de Boca.

Dua Lipa, invitada de lujo en el Superclásico entre Boca y River: así se la vio en La Bombonera con los colores de Argentina

 Esta serie, dirigida por Erik Richter Strand y Steve Lightfoot, desató gran entusiasmo en redes sociales.
play

La intensa miniserie de Netflix que es adictiva para muchos: tiene 6 capítulos

Este precio posiciona a la fragancia dentro de la categoría de lujo accesible.

Este es el perfume favorito de Luis Miguel: cuánto sale en Argentina

Lourdes Fernández se mostró junto a su abuela, mamá y su hermana, entre otros

El emotivo reencuentro de Lourdes Fernández con su familia tras el escándalo con su expareja

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva producción estadounidense, se trata de Young Sheldon, la serie de comedia que atrapó a miles de televidentes de todo el mundo y está siendo de lo más visto en este sitio web.
play

Cuál es la trama de Young Sheldon, la serie de comedia que llegó a Netflix con todas sus temporadas

El divorcio de la pareja había sorprendido al mundo del espectáculo.

Qué hizo Justin Theroux, el ex esposo de Jennifer Aniston, ante el anuncio de la nueva pareja de la actriz

últimas noticias

La fuerte pelea de Juanfer Quintero con un periodista: Jamás le haría una cama a Gallardo

La fuerte pelea de Juanfer Quintero con un periodista: "Jamás le haría una cama a Gallardo"

Hace 3 minutos
play
El hecho se produjo en la Ruta 36.

Tragedia: un muerto y un herido grave por el choque de una camioneta

Hace 14 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 10 de noviembre

Hace 28 minutos
River perdió con Boca en la Bombonera.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras la derrota contra Boca

Hace 33 minutos
Quini 6: resultados del sorteo 3.320 del domingo 9 de noviembre de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.320 del domingo 9 de noviembre de 2025

Hace 35 minutos