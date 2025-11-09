Tragedia: un muerto y un herido grave por el choque de una camioneta

El hecho se produjo a la altura de Berazategui. La víctima fatal tenía 43 años y se encontraba domiciliado en Quilmes.

Un hombre murió por un choque sobre la Ruta 36 , a la altura del partido de Berazategui , en dirección hacia la ciudad de Buenos Aires. Además, otra persona fue internada en un hospital zonal para ser asistido por médicos ya que se encuentra en grave estado.

El hecho se registró sobre el kilómetro 35 de la Ruta 36, cuando el conductor de una camioneta Ford EcoSport color bordó perdió el control, impactó contra el guardarraíl y chocó contra un puente de piedra , por lo que uno de los ocupantes del vehículo falleció, mientras que una persona fue trasladada hacia el Hospital Pueblo de Berazategui.

La víctima fatal, que se llamaba Sergio Daniel Reyes y tenía 43 años, se encontraba domiciliado en la calle Garibaldi 1559 en el partido bonaerense de Quilmes. El personal de la Policía Científica trasladó su cuerpo a la Morgue de Ezpeleta.

En tanto, debido al suceso también se desprendieron una rueda y parte del motor de la camioneta, que chocaron contra una Renault Duster. No obstante, el conductor, identificado como Eduardo César García de 71 años, no sufrió heridas pese al impacto.

En este marco, el caso fue caratulado como "homicidio culposo y lesiones culposas" , con la intervención de la fiscal Karina Santolin , del Departamento Judicial Quilmes. Además, el personal de la Comisaría 3° de Berazategui también formó parte de la investigación.

Impactante choque de frente entre dos autos en Puente Avellaneda: tres personas heridas

Un impactante accidente tuvo lugar este sábado en el Puente Avellaneda donde dos autos chocaron de frente dejando el saldo de tres personas heridas con politraumatismos varios. El siniestro ocurrió en la subida del paso sobre nivel, a la altura de la calle Suárez donde el tránsito permanece interrumpido. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Argerich y permanecen internadas en grave estado.

La primera versión del incidente marca que uno de los vehículos habría perdido el control, se cruzó a la mano contraria e impactó de lleno contra la otra unidad. En uno de los autos encontraron varias botellas de alcohol."Es un choque completamente frontal", informó desde el lugar el periodista de C5N Rafael García Palavecino.

El primer rodado involucrado se trató de un Chevrolet Astra, dentro del cual se hallaba un hombre mayor de edad, que quedó atrapado dentro del vehículo, fue liberado por la guardia de Bomberos de la Ciudad y colocado en una tabla rígida para su traslado al centro de salud con diagnóstico de politraumatismo.

En el segundo auto, un Nissan modelo Tiida de color gris, se encontraba otro hombre adulto en estado inconsciente pero con signos vitales, junto a otra mujer, también en estado inconsciente. La guardia de Bomberos realizó las últimas maniobras a fin de liberarla y también fue derivada al Argerich, informó la Policía.