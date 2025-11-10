10 de noviembre de 2025 Inicio
Brutal choque en Ruta 7 entre una familia y dos camiones: hay dos muertos

El impactante siniestro fue entre los dos camioneros, que chocaron de frente, y un Renault Megane que impactó a uno de ellos desde atrás. Además de los dos fallecidos, hay cuatro personas internadas.

Por
Los camiones se incendiaron justo después de chocar.

Los camiones se incendiaron justo después de chocar.

Dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas tras un brutal choque en la Ruta 7, cerca de la localidad mendocina de Potrerillos, que se desencadenó cuando dos camiones impactaron de frente y un auto Renault Megane no pudo esquivarlos, chocando a uno de ellos desde atrás.

El hecho se produjo en la Ruta 36.
Según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el incidente ocurrió el domingo alrededor de las 23:30 a la altura del kilómetro 1.090 de la Ruta Nacional 7. Por causas que se investigan, un camión con semiacoplado marca Maldonado que transportaba alfalfa y circulaba en dirección oeste se cruzó de carril.

En ese momento se encontró de frente con un camión Volvo de patente chilena que acababa de cruzar la frontera y se dirigía al este. Los dos transportes de carga chocaron y un auto Renault Megane, que circulaba en el mismo sentido que el camión chileno, no pudo esquivarlo y lo impactó de atrás.

Producto del choque, los dos camiones se volcaron hacia la banquina y se prendieron fuego. Los choferes quedaron atrapados en las cabinas y no pudieron ser auxiliados por los rescatistas, por lo que murieron calcinados. Fueron identificados como Fernando Sebastián Heredia, argentino, y Andrés Astudillo González, chileno.

La familia que viajaba en el Renault Megane resultó herida, pero no fueron lesiones de gravedad. Un hombre de 38 años y dos mujeres de 38 y 44 años fueron trasladados al Hospital del Carmen, mientras que una niña de 8 años quedó internada en el Hospital Fleming, todos con traumatismos moderados.

Por el operativo, efectivos de Gendarmería interrumpieron de manera temporal el tránsito sobre la Ruta 7 entre Mendoza y Uspallata, y luego lo habilitaron de manera restringida. También participó del operativo personal de emergencias y bomberos voluntarios de Luján de Cuyo.

