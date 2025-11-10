Brutal choque en Ruta 7 entre una familia y dos camiones: hay dos muertos El impactante siniestro fue entre los dos camioneros, que chocaron de frente, y un Renault Megane que impactó a uno de ellos desde atrás. Además de los dos fallecidos, hay cuatro personas internadas. Por







Los camiones se incendiaron justo después de chocar. X @matipascualetti

Dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas tras un brutal choque en la Ruta 7, cerca de la localidad mendocina de Potrerillos, que se desencadenó cuando dos camiones impactaron de frente y un auto Renault Megane no pudo esquivarlos, chocando a uno de ellos desde atrás.

Según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el incidente ocurrió el domingo alrededor de las 23:30 a la altura del kilómetro 1.090 de la Ruta Nacional 7. Por causas que se investigan, un camión con semiacoplado marca Maldonado que transportaba alfalfa y circulaba en dirección oeste se cruzó de carril.

En ese momento se encontró de frente con un camión Volvo de patente chilena que acababa de cruzar la frontera y se dirigía al este. Los dos transportes de carga chocaron y un auto Renault Megane, que circulaba en el mismo sentido que el camión chileno, no pudo esquivarlo y lo impactó de atrás.

Producto del choque, los dos camiones se volcaron hacia la banquina y se prendieron fuego. Los choferes quedaron atrapados en las cabinas y no pudieron ser auxiliados por los rescatistas, por lo que murieron calcinados. Fueron identificados como Fernando Sebastián Heredia, argentino, y Andrés Astudillo González, chileno.

La familia que viajaba en el Renault Megane resultó herida, pero no fueron lesiones de gravedad. Un hombre de 38 años y dos mujeres de 38 y 44 años fueron trasladados al Hospital del Carmen, mientras que una niña de 8 años quedó internada en el Hospital Fleming, todos con traumatismos moderados.

Por el operativo, efectivos de Gendarmería interrumpieron de manera temporal el tránsito sobre la Ruta 7 entre Mendoza y Uspallata, y luego lo habilitaron de manera restringida. También participó del operativo personal de emergencias y bomberos voluntarios de Luján de Cuyo.