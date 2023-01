Tensión en la salida del Tribunal de Dolores: agredieron a los familiares de los acusados

Una gran cantidad de personas que llegaron en apoyo de los padres de Fernando comenzaron a insultar y agredir a las madres de Blas Cinalli y de Ciro y Luciano Pertossi, entre otros, quienes no podían caminar debido al hostigamiento.

“Asesinos”, “justicia por Fernando”, “sinvergüenzas”, “mataron a un pibe” o “perpetua” fueron algunos de los gritos que recibieron y que también comenzaron a empujarlos y hasta intentaron abrir la puerta del auto en que se trasladaban.

Cómo fue la última audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

En la decimotercera y última audiencia del juicio no solo declararon los peritos forenses propuestos por la defensa de los ocho acusados, sino que también pidieron la palabra Lucas Pertossi y Blas Cinalli.

Uno de los forenses aseguró que la autopsia del estudiante de abogacía “no es concluyente” sobre la causa de la muerte, ya que no precisa si ciertas lesiones fueron producto de los golpes o de las maniobras de reanimación que le practicaron.

Además, otro de los profesionales propuestos por la defensa de los acusados aseguró que “el escrito de la autopsia causa vergüenza ajena como médico forense”. “Fernando Báez Sosa inicia su camino a la muerte por golpes en el cráneo, golpes de determinadas intensidades que no quedaron claras en la autopsia”, señaló el médico emergentólogo Jorge Rodolfo Velich y agregó que no cree que el joven haya muerto en el lugar, pero sí que “estaba inconsciente”.

Tras las declaraciones de los profesionales, Lucas Pertossi fue quien pidió la palabra y ante el Tribunal Oral N°1 de Dolores aseguró: “Nunca le pegué a Fernando”. Mientras que Cinalli lamentó “mucho todo lo que pasó”. “Fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad. No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol”, sostuvo.