24 de abril de 2026 Inicio
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Cambio drástico del pronóstico para Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias y tormentas

A pesar de las mañanas frescas y los días soleados, el pronóstico extendido adelantó que el mal tiempo retorna al Área Metropolitana de Buenos Aires. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento para varias localidades de Argentina.

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El domingo será un día pasado por agua. 

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El Servicio Meteorológico Nacional había anunciado un paro nacional para este viernes.
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Las condiciones meteorológicas se trasladarán desde templadas a un escenario marcado por la inestabilidad y el descenso térmico de cara al fin de semana.

Alerta amarilla frío y viento
El frío y el viento se extenderán en amplias zonas del país este fin de semana.

El frío y el viento se extenderán en amplias zonas del país este fin de semana.

Desde Meteored explicaron que ocurrirá una "transición marcada entre dos masas de aire bien diferenciadas. Durante el sábado predomina un patrón cálido y húmedo en el norte argentino, mientras el sur ya evidencia condiciones más frías".

En paralelo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento para las provincias de Chubut y Santa Cruz por vientos del sector oeste y sudoeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas localmente.

Cómo estará el clima en CABA: el pronóstico extendido del SMN

El viernes 24 se presenta como la jornada más cálida de la serie, con una temperatura máxima que alcanzará los 24° bajo un cielo mayormente despejado.

Esta situación comenzará a cambiar hacia el sábado 25, donde la nubosidad irá en aumento y la humedad se hará sentir con una temperatura mínima más elevada, situada en los 15°, preludio del cambio de masa de aire que afectará a la región.

CABA pronóstico 24-4-26
Pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional.

Pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional.

El evento meteorológico más relevante tendrá lugar durante el domingo 26, jornada en la que se prevé el ingreso de un frente de inestabilidad. Se esperan precipitaciones con una probabilidad de hasta el 40% durante la primera mitad del día, acompañadas de condiciones de viento muy intensas.

Las ráfagas del sector sur y sudeste podrían oscilar entre los 60 y 69 km/h, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura máxima, la cual se ubicará apenas en los 17°, dando inicio a un periodo de enfriamiento ambiental sostenido.

¿Cuál será el día más frío de la semana?

El rigor del aire frío se consolidará al comienzo de la semana laboral. El lunes 27 se perfila como el día más frío del periodo, con una temperatura mínima que caerá hasta los , exigiendo el uso de abrigo pesado en las primeras horas de la mañana. Aunque el cielo se presentará con intervalos de sol, la máxima no superará los 17°. Hacia el martes 28, las condiciones de baja temperatura persistirán, con una mínima de 11° y una máxima de 18°, consolidando un escenario plenamente otoñal en el área metropolitana.

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