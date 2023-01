Blas Cinalli también pidió declarar en el juicio y aseguró: "Durante tres años nos faltaron al respeto"

En la jornada número 13 por el juicio de Fernando Báez Sosa , otro de los rugbier acusados, Blas Cinelli , pidió declarar y aseguró que "no hubo un plan" para cometer el crimen en Villa Gesell. Respondió preguntas de los fiscales y sostuvo que “durante tres años nos faltaron al respeto" .

"Quiero empezar diciendo que lamento mucho todo lo que pasó, fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad. No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol", manifestó Cinelli ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1.