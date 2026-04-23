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Se confirmó cuándo será el repechaje de Gran Hermano 2026: ¿vuelve Andrea del Boca?

Santiago del Moro anunció la fecha exacta en que se reabrirán las puertas de la casa para algunos de los eliminados, y contó entre ellos a la actriz, que se fue tras una brutal caída.

La actriz habría cerrado un nuevo acuerdo para ingresar otra vez a la casa de GH.

La actriz habría cerrado un nuevo acuerdo para ingresar otra vez a la casa de GH.

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Gran Hermano 2026 tendrá su repechaje, tal como sucedió en ediciones anteriores, y esta vez tiene una atracción mayor, porque se espera la vuelta de Andrea del Boca.

El actor se sinceró sobre las infidelidades de su pasado.
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El conductor del reality de Telefe, Santiago del Moro, anunció cuándo regresarán algunos de los participantes que fueron eliminados, y es un secreto a voces que una de las elegidas es la actriz. Del Boca volvería después de dos salidas abruptas que tuvieron que ver con su salud.

"Chicos, a ustedes les quiero decir algo. En mayo se viene el repechaje. Esa es la buena, la mala es que siempre hay poquitos lugares porque después está el Golden Ticket y después los nuevos. Así que pónganle onda", anunció el mediático.

Gran Hermano
Del Moro anunció la fecha del clásico repechaje y explotaron las redes.

Del Moro anunció la fecha del clásico repechaje y explotaron las redes.

Aunque Del Moro no dijo quiénes tendrán una segunda oportunidad en la casa, en las redes se viralizó la imagen de la artista de telenovelas en el piso, tras la caída. Hubo mensajes a favor y en contra de la famosa.

La actriz se fue de Generación Dorada en abril tras sufrir una fuerte caída en la cocina de la casa, que le provocó lesiones graves en el rostro, cortes en el labio y daños severos en su dentadura. El accidente ocurrió el 6 de abril; requirió de atención médica urgente y estudios (tomografía), y resultó en su salida del juego.

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Gran Hermano: Sol volvió de México y se peleó con sus compañeras

Mientras tanto, la salida al exterior de Solange Abraham no cayó muy bien entre algunas de sus compañeras, y fue Daniela de Lucía quien continuó la pelea que habían empezado antes de que se vaya al reality de Mexico, La casa de los famosos. La empresaria notó que su cama no tenía sábanas y se le perdió una foto que había pegado en la pared, y apuntó a la periodista como la culpable.

"¿Por qué me sacaste la foto? Eso es robo. 'Ay, mi estrategia de juego es sacar la foto de Sol'. Chicas, dale, somos grandes, a ver si se ponen las pilas", ironizó Sol, a lo que Yipio retrucó: "Tanto escándalo por una foto". Al final, De Lucía le puso los puntos con un comentario demoledor: "Buscala si tanto te interesa. Vos siempre víctima: 'Yo soy jugadora, esto es un juego, tengo la mejor estrategia del mundo, hice el master Gran Hermano'. Esto es ella, volvió de México subida a un pony invisible, ahora está haciendo burla porque es lo único que sabe hacer. Si ustedes eligen esto, yo me voy feliz por la puerta dorada".

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