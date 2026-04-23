"Cornudo, chizito y coimero": una mujer deberá pagar $30 millones por dañar el honor de su expareja La justica de La Rioja ordenó una indemnización por daños en la reputación de un hombre tras ser agraviado y difamado públicamente. Además, la mujer deberá publicar la sentencia en las mismas redes sociales donde lo hostigó durante seis años. Por + Seguir en







La mujer difamó a su expareja por seis años en redes sociales.

La justicia de La Rioja dictó un fallo sin precedentes al ordenar a una mujer indemnizar con $30 millones a su expareja, tras comprobar que lo difamó públicamente durante seis años en redes sociales. Además de la reparación económica, la sentencia obliga a la acusada a publicar el fallo en las mismas plataformas donde lo hostigó. Entre los insultos reiterados que afectaron su honor y reputación se destacaron "cornudo", "chizito" y "coimero".

El damnificado es un policía provincial que, tras años de hostigamiento por parte de su expareja, será resarcido económicamente. La justicia riojana fijó una indemnización inicial de $4 millones, pero, con los intereses acumulados durante el proceso, el monto asciende a cerca de $30 millones.

La situación se desató luego de la ruptura de la pareja en 2019. Tras la separación, la mujer realizó publicaciones en contra del hombre desde su propia cuenta personal y desde perfiles falsos que se creó para difamarlo. La acusada dirigió reiterados agravios contra su expareja, a quien llamó "cornudo", "chizito" y "coimero", y difundió una falsa acusación vinculada a una enfermedad de transmisión sexual. El tribunal logró vincularla con los insultos y publicaciones en redes pese a que usó otras identidades.

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Según la Justicia, estas acciones tuvieron como finalidad concreta afectar su reputación tanto en el ámbito social como laboral. De hecho, la situación le trajo al hombre problemas en su desarrollo personal, ya que se le abrió un sumario administrativo y se le frenaron las posibilidades de ascenso en su trabajo. En ese sentido, se archivó una denuncia falsa de violencia de género presentada por la mujer contra su expareja.

El fallo dictado por la Justicia riojana es histórico, ya que, además del resarcimiento económico, la mujer deberá publicar la sentencia en las mismas plataformas que utilizó para difamarlo. Y, en el caso que no cumpla con el pago de los $30 millones, la Justicia procederá a embargarle los bienes.